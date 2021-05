AMLO resiste los embates de la oposición y órganos constitucionales: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que México vive momentos difíciles, en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador resiste los embates de diferentes actores políticos de oposición e, incluso, una rebelión de órganos constitucionales.

Al presentar su libro Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral, desde Baja California Sur, dijo que “hay una clara muestra de enfrentar al Ejecutivo con decisiones que afectan la tranquilidad y la gobernabilidad de la República”.

El senador insistió que se equivoca quien afirma que la entrega de tarjetas a cambio de votos no constituye un ilícito, pues desde hace un par de meses la Constitución Política establece el uso de programas sociales con fines electorales como delito grave.

“Y se equivoca, no sólo porque usurpa funciones que no le corresponden, se equivoca porque desprecia la Ley y porque no sólo es una conducta antijurídica, es delito grave”.

Por eso, el también coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, llamó a cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador para consolidar la transformación del país, construir instituciones que le sirvan a México y cambiar aquellas que solamente sirvieron para el saqueo y el enriquecimiento ilegal.

“Por eso, la mayoría legislativa, conformada con senadores y senadoras de Morena, hemos decidido, conscientemente, cerrar filas, respaldar y apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo vamos a dejar solo”, asentó.

El senador hizo un llamado a la unidad al interior de Morena. Por ello, pidió a quienes no fueron elegidos para alguna candidatura que dejen atrás los resentimientos y se sumen a la labor de transformación del Estado mexicano. “Nadie falta en este movimiento. Dejemos a un lado los desacuerdos, pues no puede haber diferencias entre nosotros. No se confíen, porque se juega mucho en este proceso: se juega la patria”.