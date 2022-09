AMLO lleva "cuatro años de promesas no cumplidas": Marko Cortés Mendoza, dirigente del PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Marko Cortés Mendoza, dirigente del PAN, ha mencionado que el único dato del informe presidencial que se rinde este día es que el presidente Andrés Manuel López Obrador "lleva cuatro años sin cumplir".

El dirigente panista se manifestó de esta manera por la mañana de hoy en sus redes sociales, antes de que AMLO diera su Cuarto Informe de Gobierno, el cual debe rendirse por ley ante el Legislativo.

No bajó el precio de la gasolina, a la gente ya no le alcanza el dinero, no tenemos un sistema de salud como Noruega, hay más pobreza, menos empleo, no combatió la corrupción e incrementó la violencia” (sic), mencionó Cortés Mendoza.

La figura pública, durante una breve entrevista de gira por Durango, insistió en que son cuatro años de "promesas incumplidas, mentiras y retrocesos".

“Es cierto que los problemas del país no iniciaron con este gobierno, ya había violencia y desempleo, pero lo que también es innegable es que hoy, estos problemas se incrementaron”, dijo.

"Se está incendiando el país"

Según menciona Proceso, Cortés Mendoza continuó usando los indicadores de violencia (tanto por homicidios como por feminicidios) como ejemplo, mencionando que nunca se habían tenido tales alcances.

De hecho se está incendiando el país (…) en muchos estados de la república donde no habían ocurrido hechos de terrorismo que atentan contra la seguridad la integridad y la vida. Hay una estrategia fallida, un fracaso”.

Con respecto a lo mismo, agregó que la inflación es la peor que se ha dado en 21 años, con cuatro millones de nuevos pobres en el país.

“No se apoyó al sector productivo. La canasta básica es inalcanzable para muchas familias… a los adultos mayores no les alcanza lo que les dan para comprar los medicamentos. Desaparecieron el Seguro Popular no hay medicamentos, no hay cobertura de enfermedades graves, el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) no acaba de nacer”.

"No somos iguales"

Continuando su crítica, Cortés mencionó los recortes presupuestales en diferentes estados y municipios, así como la extinción de fondos de apoyo a gobiernos locales, recursos que, según menciona, se destinaron a obras "faraónicas" como el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles".

Y para concluir, se refirió a la corrupción que AMLO había prometido erradicar, mencionando que "en los hechos se contradice", pues, según Cortés, protege a sus hermanos grabados recibiendo dinero o a su prima Felipa Obrador recibiendo contratos. Además, mencionó otros casos como el de Segalmex.

Luego dice `no somos iguales´. Por supuesto que no, son peores”, dijo.

