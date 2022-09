"El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo", AMLO defiende la iniciativa para que la Guardia Nacional pase a la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan de transferir la Guardia Nacional al Ejército, no es "con el propósito de militarizar o ir al autoritarismo", según asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que la finalidad es que con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la corporación se vuelva la principal institución de seguridad pública del país.

Mientras abordaba el tema de la seguridad, el presidente indicó que únicamente pretenden que se consolide y mantengan su disciplina, profesionalismo para que no se corrompa como, insistió, con la extinta Policía Federal.

Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad”, agrego. “Existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito".