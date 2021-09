AMLO firma convenio con Teletón México e inaugura centro de rehabilitación en Nayarit

NAYARIT, México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este domingo el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en Tepic, Nayarit, en donde se atenderán a niñas y niños con discapacidad de dicha entidad.

El evento, que fue realizado durante su último día de gira de trabajo de este fin de semana, AMLO resaltó la importancia de la apertura de este tipo de centros.

"Si no tienen ese tratamiento, esa atención porque no hay centros de rehabilitación, no tienen recursos económicos, pues esa discapacidad leve se convierte en una discapacidad grave de por vida. Por eso, esto es un complemento fundamental al programa de apoyo a niñas y niños con discapacidad”, reiteró.

Se rehabilitará de manera gratuita a 20 mil niñas y niños: AMLO

Presidente inaugura centro de rehabilitación en Nayarit. Fotografía: Gobierno de México

Asimismo, López Obrador apuntó que su gobierno beneficia con pensiones a un millón de menores de edad con discapacidad de todo el país y recordó que, a partir del acuerdo firmado con el Teletón, se rehabilitará de manera gratuita a 20 mil niñas y niños.

Ayudamos ahora a un millón de niñas y niños con discapacidad con una pensión y es bueno porque las familias tienen para comprar lo indispensable. Desde que inició el programa teníamos la preocupación de que no bastaba con ese apoyo económico, que teníamos que ocuparnos de la rehabilitación”, dijo.

Fotografía: Gobierno de México

El mandatario subrayó que el CREE en Nayarit es el primero en el estado y reconoció la labor del gobernador Antonio Echevarría García y de la presidenta de los Sistemas para el Desarrollo Integral de las Familias y Voluntariados del Estado, María Luisa Aguirre, para la construcción y puesta en marcha de este proyecto.

En el evento también asistieron el gobernador electo de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el director del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Oswaldo Valdez Amézuquita y el presidente municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca.