AMLO exhibe voto de Lilly Téllez contra la “nacionalización” del litio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a la senadora de Sonora, Lilli Téllez por votar contra la “nacionalización” del litio.

Tras la votación en el Senado de la Ley Minera, el presidente López Obrador exhibió un mensaje que la senadora panista Lilly Téllez escribió en redes sociales contra de lo que nombró como "la creación de AMLITIO".

AMLO exhibe tuit de Lilly Téllez en donde afirma que privatizó el litio y Morena se robará. "Me rayé", responde AMLO. pic.twitter.com/o48TWMsziy

Al leer el mensaje entre risas, López Obrador dijo que la senadora "propone ese nombre" (AMLITIO).

Refirió que la "excusa de los neoliberales" fue crear monopolios estatales "para vender (privatizar) todos los bienes de la nación".

El presidente López Obrador resaltó que ese es el pensamiento de la senadora Lilly Téllez.

Y no está mal la senadora, ese es su pensamiento, nada más que yo pienso de otra forma y es normal en una democracia, no podemos todos pensar todos de la misma manera; pero ese pensamiento fue el que sirvió para acompañar el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, ese pensamiento y eso es lo que añoran", agregó López Obrador. Confió en que el próximo sexenio se mantenga la ley para que el litio sea propiedad de la nación, no de particulares "ni mucho menos de extranjeros".