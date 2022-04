Mañanera de AMLO: Concesiones que no sean específicas para explotar litio se descartarán, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Las concesiones que no sean específicas para explotar litio en México serán canceladas en automático con la Ley Minera que está en discusión en el Senado de la República, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre qué sucederá con las inversiones que hay en México sobre litio para exploración o explotación, como la de Sonora.

Se está analizando si se entregaron los permisos correspondientes, si se llevó a cabo el procedimiento de las consultas a las comunidades. Entonces esos contratos en específico se tienen que revisar”, dijo.

Y aclaró: “si no son contratos que se hayan entregado para litio, pues no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación del litio”.

“Si no es litio, están descartados”: AMLO

“Contratos como el de Sonora, si no son específicos para explotar litio, están descartados”, se le preguntó.

“Si no es litio, están descartados”, contestó.

El mandatario explicó que las concesiones que se otorgaron para explotar litio en específico serán revisados.

“Sí se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio. Hoy viene en los medios de que se entregaron 150 mil hectáreas en el gobierno pasado, eso se tienen que revisar si se cumplió con los procedimientos, es un poco lo de Vallarta, de no cumplir con los requisitos; incluso de presentar documentos falsos, apócrifos, entonces se hace la revisión”, explicó.

López Obrador aclaró que no se suspenden las concesiones para otros minerales.

“No se suspenden los contratos para otros minerales, eso continúa vigente, es para el litio, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre; es litio, también para que no haya incertidumbre, es básicamente el litio”, aclaró.