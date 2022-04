AMLO acusa campaña contra el Tren Maya financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de una fuerte campaña en contra de la obra del Tren Maya con objetivos políticos y financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos.

El presidente López Obrador descartó que no ha llegado ninguna notificación sobre la decisión de un juzgado en Mérida, Yucatán, de conceder la suspensión provisional del Tramo 5 Sur del Tren Maya por presuntos daños ambientales.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos organismos utilizan a pseudoambientalistas sin convicciones y sin escrúpulos morales de ninguna índole.

Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, solo lo que ya que es dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra el Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos.