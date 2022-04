Derbez hace broma sobre Coldplay para hablar contra el Tren Maya y le llueven críticas

MÉXICO.- Luego de que Eugenio Derbez se uniera al colectivo "Selvame del tren", que llamaba al gobierno federal a entablar un diálogo sobre las afectaciones ambientales provocadas por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, el comediante fiel a su humor, volvió a hablar sobre ello y le han llovido críticas.

Fue a través de su Twitter que Derbez hizo un chiste que en los últimos días ha estado en tendencia sobre la banda Coldplay, quienes han hecho una pequeña gira por el país, pero el actor lo utilizó para hablar del Tren Maya.

"Los de Coldplay llevan tanto tiempo en México, que les toco ver como se formaban los cenotes que va a destruir el Tren Maya", expuso en su red.

Los de Coldplay llevan tanto tiempo en México, que les toco ver como se formaban los Cenotes que va a destruir el Tren Maya… — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 9, 2022

Este mensaje ha desatado todo tipo de reacciones en redes sobre todo aquellas negativas. "Los de Coldplay llevaban tanto tiempo en México que vieron porquerías como La familia Peluche y Derbez en cuando", "Los de Coldplay sabrán que no eres ecologista sino oportunista", "Más tiempo lleva destruyendo Xcaret papi pero ahí no dijiste nada" y "Es incoherente de su parte opinar sobre México y lo que le beneficia o no. Es mexicano sí, pero está cómodamente es EEUU" son algunos de los comentarios en la publicación.

El "tuit" que lleva más de 24 mil likes ya tiene mas de 3 mil comentarios y abundan los que critican el chiste del comediante. "Los de Coldplay llevan tanto tiempo en México que ya odian las películas de Eugenio Derbez", detalló otro usuario.

Campaña contra Tren Maya

Cabe recordar que fue el pasado 23 de marzo que se hizo la petición pública por parte de un grupo de artistas, académicos, ambientalistas y comunidades originarias de revisar el nuevo tramo del Tren Maya, lo que causó molestia a Andrés Manuel López Obrador.

La obligación de proteger la vida de la flora y la fauna de México nos corresponde a todos. TODOS debemos abrir los ojos ante lo evidente.

Una decisión inteligente puede evitar que el daño se siga expandiendo. #SelvameDelTren https://t.co/W1SzyoMSlS — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 7, 2022

Al día siguiente, el mandatario mexicano llamó "pseudoambientalistas" a las figuras que aparecieron en el clip. "¿Cuándo estos artistas, ambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco?", cuestionó en su conferencia mañanera.