AMLO buscará modificar reforma para que el pueblo elija a jueces, ministros y magistrados: "Es justa y necesaria", dice

TABASCO.- En su primera conferencia matutina del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra el Poder Judicial de la Federación, anunciando su intención de enviar una iniciativa para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto del pueblo.

Desde su natal Tabasco, el mandatario enfatizó que enviaría esta iniciativa “lo más pronto posible”, alegando que es la única opción para evitar que en el Poder Judicial “hagan lo que se les da la gana”.

López Obrador insistió en que esta reforma es esencial para "limpiar" el Poder Judicial, el cual acusó de permitir la liberación de delincuentes, afectando a familias, comunidades y a la nación en general.

Utilizando el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa como ejemplo, el presidente recordó una resolución por parte de los magistrados que permitió la liberación de algunos sospechosos, a pesar de tener pruebas de su implicación en el crimen.

Los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no. Tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Yo me pregunto, esta decisión la tomaron los magistrados sin consultar a los ministros de la Corte o al presidente de la Corte de ese entonces. Porque no es cualquier resolución”, recordó.