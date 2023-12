Caso Ayotzinapa: Abrirán archivos gubernamentales para padres de los 43 estudiantes desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de haber rechazado previamente la idea de que el Ejército se negara a abrir sus archivos relacionados con el caso Ayotzinapa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido abrir todos los documentos del Gobierno mexicano a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

A través de una carta dirigida a los familiares de los estudiantes, Arturo Medina Padilla, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en ese caso (Covaj-A), informó que López Obrador ha ordenado que los archivos estén disponibles desde el 4 de enero hasta el 4 de marzo de 2024.

Los padres de los estudiantes de la Normal Rural de Iguala, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, denunciaron las negativas de la Sedena de entregar, entre otros documentos, las escuchas telefónicas realizadas por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRF) de Iguala durante el secuestro.

Hasta el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, sugirió recurrir al ex líder del Cártel "Guerreros Unidos", Gildardo López Astudillo, quien de acusado pasó a ser testigo protegido.

López Obrador ha defendido a los militares tanto en las investigaciones sobre Ayotzinapa, como en las de la comisión para esclarecer la guerra sucia en México, cuyos miembros también han denunciado la desobediencia de la Sedena.

Leo en el Reforma: 'a pesar de que el Presidente les ha pedido a los mandos de la Defensa que entreguen toda la información sobre la guerra sucia, igual que en el caso de Ayotzinapa, no le hacen caso, no le obedecen'. No es cierto", señaló el Mandatario federal el 12 de octubre.

Están malinformados o están desinformando, no están hablando con la verdad, porque, primero, a mí me obedecen, ¿sí? Segundo, hay la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente. Y me consta que han entregado todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa", afirmó.