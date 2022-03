AMLO envía carta a Alberto Fernández; lo felicita por “resistir la ofensiva de la derecha”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional que envió una carta al presidente de Argentina, Alberto Fernández para felicitarlo por “resistir la ofensiva de la derecha”.

El mandatario señaló que el presidente argentino recibió un país endeudado por su antecesor, quien tuvo el apoyo de gobiernos extranjeros y del Fondo Monetario Internacional (FMI), y se le entregó más dinero del que podía recibir, por lo que hoy en día Fernández está siendo blanco de una campaña por parte de varios medios al servicio del gobierno anterior que lo culpan de la situación actual de Argentina.

López Obrador dio a conocer el contenido de la carta enviada a Alberto Fernández y que fue entregada personalmente por Beatriz Gutiérrez Müller al visitar Argentina el pasado 8 de marzo.

AMLO mencionó que actualmente Argentina se encuentra decidiendo qué hacer con la deuda que tiene con el FMI, si acepta la propuesta de prórroga o si declara la moratoria.

Yo, respetuosamente, porque este es un asunto de los argentinos, pero si me preguntaran mi opinión diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, que eso no va a ayudar. Si consiguen mejores condiciones con el Fondo, que el Fondo asuma su responsabilidad, que les de facilidades pero que no se llegue tampoco al extremo de declarar el no pago o la incapacidad de pago o la moratoria porque eso no ayuda ni a Argentina ni al resto de las economías del mundo”, dijo.