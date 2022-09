AMLO dice "zafo" a polemizar con Santiago Creel tras exigirle respeto a la división de poderes

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia matutina de este lunes 26 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se va a enganchar ni va a polemizar con el panista Santiago Creel, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados le exigió respeto a la división de poderes.

No voy yo a polemizar con Santiago Creel, ahora sí que como dicen los jóvenes: ¡Zafo! No me estés cucando tú, no me voy a enganchar", expresó López Obrador.