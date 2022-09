AMLO sugiere invitar a Nodal y Belinda para dar concierto en el Zócalo

MÉXICO.- El día de ayer Grupo Firme hizo historia al reunir a aproximadamente 280 mil personas durante su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

Hoy, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se ‘asomó’ durante el evento y vio a los miles de asistentes “en santa paz”, aunque hubo algunos algunos desmayados que llegaron desde temprano.

El mandatario señaló que la polémica generada fue simplemente porque a muchos “no les gusta” la agrupación, pero que fue una buena iniciativa.

Fue una buena iniciativa de la Jefa de Gobierno, porque no solo de pan vive el hombre, había mucha alegría, muy contentos los jóvenes".

Así mismo, adelantó que otros artistas podrían presentarse de forma gratuita próximamente en el Zócalo capitalino. Mencionó que el sonorense Christian Nodal ya había mostrado su interés.

No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería, Christian Nodal, sí, que quería también participar y no cobrar… Sería buenísimo”.