AMLO dice que “departamentito” de Estado de EU defiende conservadurismo de América Latina y el Caribe: “Son calumniadores”, afirma

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Como “departamentito de Estado” que defiende al conservadurismo de América Latina calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al área del Departamento de Estado de Estados Unidos que emitió el informe de derechos humanos en donde se afirmó que en México hay ejecuciones extrajudiciales y problemas con la libertad de expresión.

Es un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo, esa es su función”, dijo.

En su informe anual del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos advirtió que México tiene problemas con ejecuciones extrajudiciales, tortura, libertad de expresión, entre otros relacionados con derechos humanos.

El Presidente aseguró que se trata de una mentira sin sustento de un “departamentito”.

“No hay sustento, utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado, pueden contestar lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados”, indicó.

“Departamentito” de Estado de EU defiende conservadurismo de América Latina y el Caribe: AMLO. Foto: Especial

En México se garantiza la libertad de expresión, dice AMLO

López Obrador que en México no hay masacres y el Estado dejó de ser el principal violador de derechos humanos.

“En México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie, que no se confundan. Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo”, dijo.

El mandatario abrió su conferencia de prensa con la afirmación de que “vamos bien”, pues “Se va reduciendo la incidencia delictiva del País, hay paz, hay tranquilidad”.