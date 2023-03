AMLO rechaza informe de EU sobre derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO.- El informe, el cual fue presentado este lunes, advierte que la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamiento en México son una preocupación creciente y señalo directamente al presidente Obrador por “desacreditar” a periodistas y activistas al presentarlos como “parciales, partidistas y corruptos”.

En su mañanera de este martes en las instalaciones de la Octava Región Militar de Oaxaca, López Obrador rechazó el informe.

"No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto, es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado 'destino manifiesto'. No quieren cambiar, se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", criticó el presidente López Obrador.