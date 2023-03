Acusa William Barr, exfiscal de EU a AMLO de "entregar la soberanía a narcoterroristas"

MÉXICO.- Mediante un artículo en The Wall Street Journal, William Barr, el exfiscal general de Estados Unidos, aseguró que al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta "invocar celosamente la soberanía de México para impedir que los estadounidenses tomen medidas, mientras entrega la soberanía a los narcoterroristas".



Barr respondió a un artículo del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, del pasado 11 de marzo.



Mencionó que Ebrard "cita mi presión para cooperar contra los cárteles en 2019 y 2020. Argumenté entonces, como ahora, que los cárteles se pueden desmantelar de manera efectiva si EU y México se unen en una campaña total, utilizando todas las herramientas que tenemos".



El exfiscal argumentó que el titular de la SRE "ignora los obstáculos para el progreso real. Primero, el control de los cárteles sobre México es tan fuerte que México carece de la capacidad de liberarse de su dominación".



Esta impotencia se debe en gran parte al éxito de los cárteles en corromper al gobierno de México en todos los niveles. Liberarse requerirá la ayuda de Estados Unidos dentro de México, con suerte trabajando en cooperación con los mexicanos", señaló.

Barr critica postura de López Obrador ante los cárteles



"Quiere abrazarlos, no pelear contra ellos", afirma Barr sobre AMLO y los cárteles. También criticó que López Obrador "no tiene interés en confrontar seriamente a los cárteles y no permitirá que EU lo haga. Él quiere 'abrazarlos', no pelear con ellos".



El exfiscal estadounidense fustigó que "sólo después de que el (ex)presidente Trump amenazó con designar a los cárteles como terroristas, AMLO hizo gestos poco entusiastas de cooperación, para el espectáculo.



“Esos cesaron abruptamente cuando el señor Trump perdió la reelección. El plan de AMLO: si los cárteles quedan libres para traficar drogas a EU serán más pacíficos dentro de México. Esa política ha fallado”



Agregó que "la carta del señor Ebrard refleja las ofuscaciones clásicas de AMLO" y que no se toman "medidas concretas y sostenidas".



Criticó que López Obrador invoca "celosamente la soberanía de México para impedir que los estadounidenses tomen medidas, mientras entrega la soberanía a los narcoterroristas".



También mencionó que la demanda de drogas en México no explica la razón por la que en suelo mexicano existe la penetración del crimen organizado, porque de lo contrario, Canadá también experimentaría altos niveles de criminalidad.



Justifica la inacción culpando de la existencia de los cárteles a la demanda estadounidense de drogas, aunque de alguna manera esta demanda no ha convertido a Canadá en un narcoestado, ni ha impedido que Colombia se libere. Tampoco existe la demanda de EU por el asesinato en masa causado por el fentanilo", dijo.



Concluyó:

El gobierno mexicano es el que permite que florezcan los cárteles. Los esfuerzos para reducir la demanda pueden ayudar a largo plazo, pero no reemplazan los pasos decisivos para reducir las matanzas".

