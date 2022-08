AMLO desaprueba uso de helicóptero de la Semar para transportar a mascota en partido de béisbol

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador externó que no está de acuerdo en que se haya utilizado un helicóptero de la Semar para transportar a "Pochichoco", la mascota oficial del equipo de beisbol Olmecas de Tabasco.

Durante su conferencia de prensa, AMLO indicó que este viernes por la mañana le informó sobre este asunto el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, y garantizó que más tarde se dará una explicación sobre la utilización de la aeronave.

Una ceremonia de lanzamiento de primera bola inolvidable ¡Por siempre Chilo Ruiz, tu nombre escrito en la historia del beisbol tabasqueño! ����#SomosOlmecas����⚾️ pic.twitter.com/00nBPBH8FQ — Olmecas Tabasco (@OlmecasTabasco) August 11, 2022

Hoy me informó el almirante, yo creo que más tarde van a informar sobre este asunto", dijo.

Al ser cuestionado sobre su opinión, el mandatario mencionó: “no estoy de acuerdo, claro que sí estoy a favor del beisbol y del deporte en general. Sé que hay mucha pasión por el deporte y que bueno, está en la final (Los Olmecas de Tabasco), por eso fue lo del helicóptero, porque estaba iniciando el playoff, están los juegos finales de la Liga Mexicana de Beisbol".

"Tampoco a favor de aviones militares en Juegos de las Estrellas en EU"

Aunado a ello, el presidente López Obrador manifestó que tampoco está de acuerdo con que se usen aviones de las Fuerzas Armadas en EU en eventos deportivos. "No deberían por ejemplo tampoco los aviones de Estados Unidos, utilizarse cuando hay Juegos de Estrella.

“Una vez fui con Beatriz a un Juego de Estrellas a San Diego y yo estaba con la boca abierta porque me gusta mucho, mucho el beisbol y todavía lo juego y ya saben ustedes porque ya lo he dicho que todavía bateo arriba de 300. "Y nos fuimos a este Juego de Estrella a San Diego, entonces hay una ceremonia antes de que empiece el juego de Estrellas y pasan los aviones, creo que de la Marina, y le pregunto a Beatriz al final -yo estaba feliz - ¿Qué te gustó más? Me dice `los aviones", recordó antes de retirarse.

Reveló que hace unos días jugó con grandes del beisbol mexicano, como Fernando Valenzuela y Vinicio Castilla. "Acabo de tener en encuentro, nada más que no quise difundirlo, pero me pichó Valenzuela, y estuvo Teodoro Higuera, y Vinicio "Vini Castilla y Chito Ríos".

