AMLO buscará por la vía legal que Ejército permanezca en las calles en labores de seguridad pública después de 2024

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará que los militares realicen labores de seguridad pública en las calles después de 2024.

Durante su conferencia matutina el mandatario aclaró que será por la vía legal que buscará modificar el artículo transitorio de un acuerdo publicado en 2020 que establece que la Fuerzas Armadas podrán llevar a cabo tareas de seguridad por un periodo de cinco años (hasta 2024), para después regresar a sus cuarteles.

“Si el transitorio de la Constitución vence en marzo o abril yo ya terminé uno meses después, sí, pero no quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva que se corrompió”, dijo.

Vía legal

El mandatario precisó que será a través de una ley como buscará que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y que el Ejército apoye en labores de seguridad pública.

Que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero que también tanto Marina y Defensa contribuyan y apoyen en labores de seguridad pública. Es que era que pudiesen estar asaltando enfrente de un cuartel militar a un ciudadano y no pudiese constitucionalmente intervenir el Ejército. Hay que prolongar más el mandato que establece el transitorio”, reveló.

Especial

López Obrador indicó que lo ideal sería una reforma constitucional, pero “hay que buscarle la forma”, debido a que la oposición está bloqueando sus iniciativas. “

Porque nos están bloqueando, en vez de ayudar hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa, porque se trata de asuntos que tienen que ver con la seguridad, no podemos politizar esto”, indicó.

Te puede interesar: AMLO: Violencia en Jalisco y Guanajuato ocurrió tras detención de jefes de grupos criminales.