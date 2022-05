AMLO defiende su estrategia de seguridad y asegura no la revisará pues es mejor “abrazos no balazos” que la “Ley del Talión”

“Cuando yo dije abrazos no balazos se rieron, se burlaron, lo siguen haciendo y puedo demostrar que esto es lo mejor, que lo otro no funciona. No funciona la Ley del Talión”, afirmó AMLO.