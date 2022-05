Mañanera de AMLO: Informará mañana AMLO decisión sobre asistencia a Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana dará a conocer su decisión sobre la asistencia a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles, California en junio.

“Mañana es probable, no lo aseguro; vamos a definir la situación sobre la Cumbre mañana por la mañana es probable, estamos valorando una serie de factores”, dijo.

López Obrador precisó que ir o no ir a la Cumbre depende de que “inviten a todos” los países y que sea decisión de cada mandatario asistir o no, pero “que no se excluya a nadie”.

Ya me llegó ayer la invitación…llegó ayer la invitación, está fechada, como que está mal el correo, porque está fechada desde hace cinco días, pero me llegó ayer”, reveló.

Relación de México con gobierno de Cuba y EU es buena

El mandatario se dijo extrañado de que la invitación enviada desde hace cinco días apenas llegó ayer y aseguró que averiguará la razón.

Sobre la relación con Estados Unidos, el Presidente precisó que la relación es buena y también con el gobierno de Cuba.