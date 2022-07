AMLO considera “increíble” que haya tanto traidor a la patria en México; reafirma postura ante T-MEC y recuerda a personajes como Santa Anna, Salinas y Porfirio Díaz

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) considera increíble que haya tanto traidor a la patria en México, que se defiendan intereses extranjeros sobre los intereses de la nación.

Lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que halla tanto traidor a la patria en nuestro país , que en vez de defender a México defienden los intereses de países y de empresas extranjeras ”, lamentó AMLO .

El presidente López Obrador se refirió a los traidores durante la mañanera de este viernes desde Jalisco al confirmar que la postura energética de México referente a proteger la soberanía de estos recursos, no viola los acuerdos del T-MEC.

No vamos a seguir son la política entreguista y no hay ninguna violación al tratado, además son procedimientos que están establecidos, es una consulta para establecer comunicación, aclarar cosas, que va a llevar 75 días y si no se está de acuerdo se va a un panel internacional”, expuso.