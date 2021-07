AMLO condena feminicidio de Aranza Ramos en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó crímenes como el feminicidio de Aranza Ramos, una de las buscadoras de Sonora.

El mandatario fue cuestionado sobre el asesinato de la joven de 28 años que fue asesinada tras buscar a su esposo desaparecido.

También se le preguntó sobre la alerta de las buscadoras de Sonora de que varias han sido amenazadas por buscar a sus desaparecidos.

“Vamos a seguir protegiendo a las mujeres y condenamos estos crímenes y se están llevando a cabo y vamos hacer investigaciones”, contestó.

El mandatario afirmó que se protegerá a todos y se combatirá la delincuencia.

“Hay garantías, no hay protección y no hay impunidad”, dijo.

López Obrador condenó también el asesinato del periodista Abraham Mendoza, asesinado ayer en Morelia, Michoacán al salir de un gimnasio.

“Ayer fue lamentable que asesinaron en Morelia a un periodista y es de reconocerse que la policía del estado casi al instante, con muy poco tiempo, detuvo a los autores. No es de que se comete un crimen y no hay castigo, puede ser que se fugue que cueste trabajo encontrarlo, pero no hay impunidad para nadie”, dijo.