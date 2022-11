CIUDAD DE MÉXICO.- (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es respetuoso de la Iglesia Católica, luego de que ésta se manifestara en contra de su reforma electoral y que “constituye un agravio a la vida democrática”.

Somos muy respetuosos de la Iglesia Católica y de todas las iglesias. Es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco, es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia Católica en mucho tiempo”, dijo.

Ayer la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) respaldó a través de un comunicado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país”, externó y agregó: “expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil -y de los mismas organizaciones políticas-, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva”.

AMLO afirma que respeta opinión de la Iglesia Católica sobre su Reforma Electoral: “Somos respetuosos”, dice. Foto: Especial

Rechaza AMLO entrar en polémica con la Iglesia

López Obrador consideró que la Iglesia “somos todos” y “la Iglesia es de los pueblos”, al rechazar entrar en polémica.

“Ustedes quieren polémica, no respeto. Además, somos libres en las dictaduras no se puede protestar, no se puede opinar, antes no se podía tocar al intocable, ahora vivimos en libertad plena, absoluta, nadie es censurado, mucho menos perseguido por sus ideales”, dijo.