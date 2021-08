AMLO afirma que la SCJN no puede intervenir en conflicto del Tribunal

CIDUAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene facultades en el conflicto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La Corte yo creo que no, legalmente. Es que hicieron un Frankenstein, imagínense que es poder judicial pero no puede la Corte intervenir.Lo hicieron ex profeso para que este tribunal dependiera de los partidos, que es de las cosas que hay que corregir, pero vamos a ver qué sucede”, dijo.