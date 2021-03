AMLO denuncia estrategia del INE para quitarle la mayoría en Cámara baja

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó qué hay una estrategia política para que el movimiento de transformación no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones y dijo que espera que los nuevos criterios del INE para la asignación de diputados plurinominales no estén inscritos en esa campaña.

Este tema lo debe de resolver el Tribunal Electoral para que se resuelva en el marco de la legalidad. No voy a juzgar solo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría, en la Cámara de Diputados, se han agrupado con ese propósito Claudio X Gonzalez, Krauze, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones", dijo el presidente.

Existe una estrategia política y un plan por parte del INE, Krauze, Claudio X González y dueños de medios comunicación para que Morena no obtenga mayoría en la Cámara de Diputados: AMLO. Señala que el TEPJF debe resolver sobre cambio de reglas que quiere imponer el INE. pic.twitter.com/Z6jA5QBXpL — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 25, 2021

"Pero existe ese plan, yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de qué modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, eso es lo que se tiene que tomar en consideración".

En su conferencia de prensa, en la tercera región naval de esta ciudad, el titular del Ejecutivo mostró un tuit del empresario Carlos X. González con la imagen de una taza con mensaje: "Si no le quitamos la cámara, nos va a quitar el país, a lo mejor están pensando en que ellos eran los dueños del país, entonces sí se los estamos quitando para que el país sea de todos".

El presidente López Obrador acusó que el INE, en otros tiempos, se ha prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda.

"Tengo pruebas y he sido víctima del fraude electoral y la complicidad de los organismos electorales, nos robaron la presidencia en 2006, en el 12 pedimos que se anulara la presidencia porque habían rebasado los topes de campaña y nos sancionaron por ese tema".

Se mofa AMLO de Claudio X González quien mediante una tasa señala que "o lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país". Asegura que se lo está quitando a ellos que se sentían dueños de México, "la verdad que sí lo eran" y que "como pulpos" se metían en todos los negocios. pic.twitter.com/kDZTwwSrdb — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 25, 2021

Y agregó: "No tengo elementos para decir que son autoridades imparciales, podrán replicar diciendo y la elección del 2018, no fue por ellos, fue por el pueblo, fue un moviendo que nunca se había visto, 31 millones de votos eso no lo podía detener nadie".