AMLO afirma que comprobó “en carne propia” que Ómicron no es “tan letal”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la variante de Covid-19 ómicron no es tan letal como Delta, pues lo pudo comprobar “en carne propia”.

El mandatario dijo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que no ha recibido un tratamiento especial porque nunca ha tenido fiebre, dolor de cabeza ni falta de oxigenación.

“Pues me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción, porque voy saliendo del Covid. Y quiero también compartir esta información con ustedes, porque considero que es bastante alentador el poder comprobar, ahora sí que, en carne propia, que esta variante del Covid no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, en la llamada delta. Esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe”, dijo.

AMLO solo estuvo ronco y con ardor de garganta

López Obrador precisó que sólo padeció ronquera y un ardor de garganta que cada vez es menor.

“Entonces, me da mucho gusto porque esto significa que esta pandemia va de salida. Todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones; hay hospitalizaciones, pero no están aumentando mucho y, lo más importante, no vamos a tener más fallecimientos, y después de este periodo de contagio, que eso sí, es expansivo, vamos todos a regresar a la normalidad”, consideró.

El Presidente aseguró que se ha recuperado con paracetamol “aunque se rían mis adevesarios”, quienes cuestionan al doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

“Cuando yo era niño, recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía Vaporub aquí en el pecho y en las plantas de los pies, y así nos acostábamos; y en los pies nos poníamos calcentincitos.Bueno, esos remedios, y miel, para la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos”, indicó.

Celebra que Salinas Pliego quiera comprar Banamex

El mandatario celebró que Ricardo Salinas Pliega haya manifestado su interés por comprar Banamex.

“Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Inbursa; de Carlos Hank González de Banorte; de otros”, indicó.

Y agregó: “me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también, junto con otros inversionistas, reunirse para comprar el banco y debe de haber muchos otros inversionistas, banqueros mexicanos”.