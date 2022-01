AMLO revela cómo se recupera de Covid: "las caricias no están de más", dice

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reapareció en redes sociales con un video en el que revela cómo se recupera de Covid-19, a cuatro días de haber resultado positivo a coronavirus en una prueba.

Aun aislado en Palacio Nacional, sostuvo una reunión con los secretarios Adán Augusto López Hernández, de Gobernación (Segob) y Rogelio Ramírez de la O.

AMLO revela cómo se recupera de Covid en Palacio Nacional

AMLO afirmó que "está saliendo del Covid" y además defendió el uso del VapoRub, así como remedios caseros y las caricias de familiares para tratar los síntomas de ómicron, la nueva variante de Covid.

Detalló que no ha seguido un tratamiento especial, pues no ha padecido de calentura, ni de dolores de cabeza, ni falta de oxigenación “todo normal”, e indicó que solo sigue teniendo ronquera, ardor en la garganta “que ya está menguando”.



“Porque además estos antivirales aun cuando ya están autorizados y se han recomendado, deben de aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor, básicamente, pero yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer (titular de Salud) porque dijo que con VapoRub, pues sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe mi mamá nos ponía VapoRub, en el pecho y en las plantas de los pies y así nos acostábamos, y en los pies nos ponía unos calcetíncitos, y esos remedios, miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno adelante, además no están demás las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos”.

Nos vamos recuperando del nuevo contagio de #COVID19 y seguimos con actividades por el bien de México y su pueblo.https://t.co/iyrDj6hv4f pic.twitter.com/RrlWEVnYRb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 13, 2022

AMLO compara a ómicron con gripe

El mandatario afirmó que la ómicron "es equivalente a una gripe", pues indicó que no tiene la misma letalidad ni peligrosidad que delta, y lo pudo comprobar “en carne propia”.

“Me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del Covid. Compartir esta información con ustedes porque es bastante alentador el poder comprobar, ahora sí que en carne propia que esta variante del Covid no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada Delta.

“La variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe, no tuve un tratamiento especial por que nunca he tenido calentura ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación, todo normal, solo la ronquera que por cierto se me está quitando y un ardor en la garganta que también está menguando, ya es cada vez menor.

En su oficina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a la población a mantener las medidas de sana distancia “para que no vayan a contagiar” y puso de ejemplo que estaba reunido con los titulares de Segob y Hacienda hablando sobre la venta de Banamex.

“Entonces con cuidado nada más, no vayan a contagiar, pero no hay gravedad, tan es así que estoy trabajando, estoy aquí en la oficina, guardando la debida distancia, miren está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda y estamos hablando sobre la venta de Banamex”.