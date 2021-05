AMLO acusa que hay linchamiento político en su contra por tragedia en Línea 12 del Metro

CIUDAD E MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay un linchamiento político en contra de su gobierno por la tragedia de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).

En su conferencia matutina el mandatario fue cuestionado sobre quienes son los responsables morales del accidente que dejó decenas de muertos y heridos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Hay una campaña de linchamiento político” contestó y recordó una entrevista en donde se culpa a “ya sabes quien”, es decir a él, de la tragedia.

“A ya sabes quien le echan la culpa y como tienen que tener alguna excusa, pretexto, ‘falta de mantenimiento’, es culpa del Presidente por la austeridad. El gobierno federal no maneja el Sistema de Transporte Colectivo del Metro”, dijo.

López Obrador aclaró que el Metro depende de la Ciudad de México.

“Es una obra que se hizo hace relativamente poco, ¿cuántas veces le han dado mantenimiento a los segundos pisos (obra que se realizó durante su gobierno en la CdMx)?”, dijo.

El mandatario calificó como algo “realmente muy vil el querer sacar provecho del dolor humano, es de lo peor”.



Y celebró que Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, haya pedido un peritaje externo sobre la Línea 12.

“Porque ahí va a salir, porqué se venció la trabe, quien es el responsable en la supervisión, si tenía que darse mantenimiento y no se dio, quién fue el responsable”, dijo.



López Obrador pidió esperar a que se cuente con el dictamen “nada más que se sepa, que se tenga confianza en que nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos”.

El jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre porqué no ha acudido a visitar Tláhuac después de la tragedia.

“No es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo”, dijo.