AMLO: “Opositores me han hecho lo que el viento a Juárez”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores están en su derecho de agruparse en el Frente Cívico Nacional, pero les recordó que gracias al apoyo del pueblo "los conservadores" le han hecho "lo que el viento a Juárez".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 28 Zona Militar de esta ciudad, el titular del Ejecutivo señaló que sus opositores están actuando de manera pacífica, sin embargo, no avanza su movimiento porque son "demasiado exquisitos, fifís, conservadores, tienen una mentalidad muy retrógrada.

Estos grupos conservadores pues no tienen fe al pueblo, no respetan al pueblo, son grupo de élites, minoritarios, por eso, porque no le tienen respeto al pueblo, como piensan que el pueblo es tonto pues por eso no avanzan Porque son demasiado exquisitos, fifís, conservadores, tienen una mentalidad muy retrógrada, desprecian al pueblo, entonces por eso no avanzan, yo ni debería estarles dando consejos".