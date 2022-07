AMLO: Narcos son “seres humanos”; está de acuerdo con Iglesia Católica en convocarlos a “deponer su actitud”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí se debe incluir a los narcotraficantes en la construcción de la paz como lo propone la Iglesia católica, porque “son seres humanos”.

Pero lo que ellos plantean es que se debe de tratar aún a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud, esto es muy importante porque es el perdón”, dijo durante su conferencia matutina.

López Obrador se refirió también al comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Compañía de Jesús en donde Convocan a una Jornada de Oración por La Paz.

“Celebro el comunicado de la Iglesia Católica y los jesuitas, es otro tono”, precisó.

En el comunicado la Iglesia propone que en las eucaristías del 31 de julio se pida por los victimarios, se haga oración por sus vidas y la conversión de sus corazones: “tendámoos la mano para recibirlos con el corazón arrepentido en la casa de Dios. Ellos también son nuestros hermanos y necesitan de nuestra oración”.

Eso es otro asunto: AMLO sobre dialogar con narcos

López Obrador fue cuestionado si dialogaría con los narcotraficantes, pero contestó que “eso es otro asunto”.

“No, eso ya es otro asunto, no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación. Lo que me importa es el humanismo, que es la escena del cristianismo porque ya estaba yo escuchando otras voces de eliminar, de la Ley del Talión, del que a ‘hierro mata a hierro muere’, y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias ni de ninguna persona con buenos sentimientos”, indicó.

El mandatario aseguró que le gustó “mucho” la postura de la Iglesia Católica mexicana y de los Jesuitas, luego de que criticara hace unos días la expresión del sacerdote sobreviene de los crímenes de Cerocahui de que los “abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”.

“La construcción de la paz requiere de muchas acciones, muchas acciones. Tiene que ver con lograr una sociedad mejor, con el combate a la pobreza, con el combate a la desigualdad, con el combate a la impunidad, muchas cosas”, agregó.