AMLO: A la mayoría de los mexicanos les gusta que haya mañaneras

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos días de que se cumplan mil conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador las defendió al asegurar que a la mayoría de los mexicanos les gusta que estas existan. Y mientras les sigan gustando, seguirá informando al pueblo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que analiza extender sus mañaneras no solo de lunes a viernes, sino también sábados y domingos.

"Lo de las mañaneras, pues la gente pide que haya información, que se garantice el derecho a la información. Desde luego, a los opositores, adversarios, pues no les gusta que haya mañaneras, pero a la mayoría de la gente sí. Y además es el ejercicio de la libertad de manifestación, de expresión de las ideas”, expresó.

"Y ahora quieren que ya no haya mañanera; pues puede ser que nos prohíban que haya mañanera, pero a lo mejor la vamos a hacer al mediodía (…) No, lo que diga mi dedito, lo que diga mi dedito (no)", dijo.