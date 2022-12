AMLO dice estar contento de que sus opositores "no se salieron con la suya" tras aprobación del Plan B

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó estar muy contento porque sus opositores "no se salieron con la suya" en cuanto a mantener privilegios en el INE. Esto tras la aprobación de su Plan B de reforma a las leyes secundarias en materia electoral.

El mandatario también reprochó durante su conferencia de prensa matutina que los partidos seguirán eligiendo a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y se mantendrán los legisladores plurinominales.

Esto dijo AMLO

"Yo estoy muy contento porque no se salieron con la suya, de mantener los privilegios en el INE. Y estaban contentísimos, porque no se había reducido el presupuesto; los partidos van a seguir eligiendo a los funcionarios del INE, no el pueblo, como lo proponíamos nosotros.

"Van a seguir habiendo 500 diputados y no 300, como lo proponíamos en la reforma, todo esto que ni siquiera se dieron cuenta los que empezaron a repetir como loros, con todo el respeto, de que 'el INE no se toca', ni sabían porque juegan mucho el dedo en la boca. Si por eso les molestan las mañaneras, porque quisieran manipular a sus anchas, sin que nadie les dijera nada", dijo.

