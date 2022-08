“A veces los nervios lo traicionan a uno” dice Adán Augusto a Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los nervios traicionaron a Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, al pedirle a los criminales que les cobren sus “facturas” a quien les debe, consideró Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

El secretario fue cuestionado sobre las declaraciones de la alcaldesa, luego de la quema de vehículos y el pánico generado en Tijuana.

Yo le diría con todo respeto a la alcaldesa, creo que a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender”, contestó.

Palabras de la alcaldesa

Durante la conferencia conjunta del gabinete de Seguridad sobre los hechos violentos del fin de semana, el secretario pidió “no darle mayor importancia” a los dichos de la alcaldesa.

“No le daría mayor importancia. Hay que entender que a la hora que dio esa conferencia eran altas horas de la madrugada, venía saliendo en un estado de tensión por los vehículos; lo importante es que están trabajando las autoridades municipales”, indicó.

El fin de semana Montserrat Caballero declaró: “No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas”.

La alcaldesa le pidió al crimen organizado “que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”.

