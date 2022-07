"Si me corre el INE no importa, porque lo van a desaparecer los diputados": Adán Augusto López

AGUASCALIENTES, México.-Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara a las llamadas "corcholatas" de Morena a no asistir a eventos proselitistas, Adán Augusto López Hernández confió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) no podrá bajarlo de la contienda y aseguró que el organismo desaparecerá.

Durante un encuentro con ciudadanos en Aguascalientes, el secretario de Gobernación indicó que no puede dar declaraciones sobre sus intenciones de abanderar a Morena en la carrera presidencial debido a que la ley prohíbe que hable sobre el tema dentro de su horario de trabajo.

Sin embargo, el aspirante a candidato presidencial en 2024 señaló que si el INE lo corre no importaría, pues afirmó que los legisladores votarán próximamente a favor de la Reforma Electoral impulsada por el presidente López Obrador, en la cual se propone transformar dicho organismo y reducir el número de consejeros.

Nada más porque me están grabando, si no les hablará con más franqueza […] Pero bueno si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados", mencionó.