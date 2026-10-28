Mientras en México celebran a San Judas Tadeo el 28 de octubre para pedir por causas difíciles, el mismo día en El Salvador San Simón es venerado por cientos con ofrendas de cigarrillos y alcohol para pedir salud, dinero y trabajo aunque es una figura religiosa no reconocida por la Iglesia católica

Aunque ambas figuras son veneradas el 28 de octubre, San Judas Tadeo es reconocido por la Iglesia católica, mientras San Simón forma parte de una tradición religiosa popular en El Salvador, donde sus devotos le llevan flores, dinero, cigarrillos y bebidas alcohólicas

Cada 28 de octubre, miles de personas expresan su fe en San Judas Tadeo en México, por su parte cientos de salvadoreños se reúnen para honrar a San Simón, una figura religiosa popular asociada con la protección, el dinero y el trabajo. Aunque ambas devociones coinciden en el calendario y en las peticiones de ayuda, las ofrendas, los rituales y el reconocimiento religioso marcan diferencias entre las dos tradiciones.

En México, San Judas Tadeo es conocido como el patrono de las causas difíciles y desesperadas. En San Salvador, San Simón, también llamado Maximón, es venerado por personas que buscan salud, prosperidad económica, empleo y protección ante las dificultades de la vida.

¿Cómo se celebra a San Judas Tadeo en México?

La devoción a San Judas Tadeo tiene uno de sus principales puntos de encuentro en el Templo de San Hipólito y San Casiano, ubicado en el centro de la Ciudad de México. La celebración principal ocurre el 28 de octubre, aunque los fieles también acuden el día 28 de cada mes para agradecer los favores recibidos y pedir su intercesión.

De acuerdo con la tradición católica, San Judas Tadeo fue uno de los apóstoles de Jesús. Su figura adquirió especial relevancia entre quienes atraviesan situaciones complicadas y buscan ayuda ante problemas que consideran difíciles de resolver.

Entre las expresiones habituales de esta devoción se encuentran las oraciones, las visitas a los templos y el uso de imágenes religiosas. Los creyentes acuden para solicitar apoyo en asuntos personales, familiares, económicos o de salud, así como para agradecer lo que consideran favores recibidos.

La veneración también se manifiesta en las peregrinaciones y concentraciones de fieles que se reúnen alrededor de los recintos religiosos durante su festividad.

¿Qué distingue la celebración de San Simón en El Salvador?

En El Salvador, San Simón representa una expresión de religiosidad popular que no cuenta con el reconocimiento oficial de la Iglesia católica. Su figura también se venera en Guatemala y se relaciona con la protección, la prosperidad y la búsqueda de soluciones para problemas cotidianos.

De acuerdo con un reporte de la agencia EFE del 28 de octubre de 2026, cientos de personas se reunieron en un templo de San Salvador para celebrar a esta figura y llevarle flores, cigarrillos, bebidas alcohólicas y dinero.

La imagen de San Simón tiene características particulares: luce traje y sombrero negros, corbata roja, bigote y un bastón. A sus pies, los devotos depositan ofrendas mientras realizan sus peticiones.

La celebración también incluye mariachis, grupos musicales y alimentos compartidos con los asistentes, entre ellos tamales, café, pastel y cerveza.

Las prácticas descritas por EFE permiten identificar tres elementos centrales de esta tradición:

Ofrendas materiales: flores, cigarrillos, alcohol y dinero como muestras de agradecimiento o peticiones de ayuda.

flores, cigarrillos, alcohol y dinero como muestras de agradecimiento o peticiones de ayuda. Peticiones personales: los devotos solicitan salud, trabajo, dinero, buena suerte y protección.

los devotos solicitan salud, trabajo, dinero, buena suerte y protección. Convivencia comunitaria: la música y la comida forman parte de una celebración que reúne a personas de distintos lugares.

Una devota entrevistada por EFE explicó que acude cada año para pedir salud, dinero y trabajo. Otro participante, identificado como don Luis, describió a San Simón como una figura paternal, semejante a un padre o abuelo que brinda apoyo.

Para este creyente, las ofrendas también representan una manera de agradecer la ayuda que considera haber recibido durante el año.

¿Qué tienen en común San Judas Tadeo y San Simón?

La coincidencia más visible es la fecha de celebración: ambas figuras son veneradas el 28 de octubre. Sin embargo, compartir el calendario no significa que tengan el mismo lugar dentro de las tradiciones religiosas.

En México, San Judas Tadeo es un santo reconocido por la Iglesia católica y su devoción se expresa principalmente mediante oraciones, peregrinaciones, visitas a templos y agradecimientos por favores recibidos.

En El Salvador, San Simón forma parte de una tradición religiosa popular con características propias. Además de las peticiones de salud, trabajo y prosperidad, las ofrendas materiales y la convivencia comunitaria ocupan un lugar importante en su celebración.

La diferencia también se encuentra en el reconocimiento religioso: mientras San Judas Tadeo forma parte del santoral católico, San Simón no es reconocido oficialmente como santo por esa institución.

Aunque las prácticas no son idénticas, ambas devociones reflejan la manera en que los creyentes recurren a figuras religiosas para expresar sus preocupaciones, pedir ayuda y agradecer aquello que consideran favorable en sus vidas.

Dos tradiciones que expresan la búsqueda de ayuda y esperanza

La devoción a San Judas Tadeo y a San Simón muestra cómo las personas encuentran en las figuras religiosas una forma de afrontar la incertidumbre, expresar sus deseos de bienestar y agradecer experiencias que consideran favorables.

En México, la veneración a San Judas Tadeo se desarrolla dentro de la tradición católica y tiene en los templos y las oraciones algunos de sus principales espacios de expresión. En El Salvador, la celebración de San Simón incorpora ofrendas materiales y actividades comunitarias que distinguen su práctica religiosa popular.

Más que considerar ambas tradiciones equivalentes, sus diferencias permiten entender cómo la historia, las creencias y las costumbres locales influyen en la manera en que cada comunidad expresa su fe.

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