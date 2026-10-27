San Judas Tadeo fortaleció su devoción en Hermosillo hace 50 años

El santuario de San Judas Tadeo, en la colonia Las Amapolas, se convirtió en un punto de encuentro para los devotos de Hermosillo. FOTO: TEODORO BORBÓN

La devoción por San Judas Tadeo se fortaleció en Hermosillo hace 50 años y convirtió una capilla de Las Amapolas en santuario.

La devoción por San Judas Tadeo comenzó a fortalecerse en Hermosillo hace aproximadamente 50 años, principalmente en la colonia Las Amapolas, donde actualmente se encuentra el santuario dedicado al santo, reveló el cronista de la Arquidiócesis de Hermosillo.

El padre Armando Amenta Montaño indicó que San Judas Tadeo es considerado uno de los santos más venerados por los católicos, después de la Virgen de Guadalupe y Jesús, hijo de Dios. En Hermosillo, esta devoción se reforzó durante la década de 1970.

El sacerdote explicó que San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y que, a diferencia de Judas Iscariote, conocido por su traición, permaneció fiel a sus enseñanzas y dedicó su vida a evangelizar, principalmente en algunas regiones de Siria, donde murió como mártir.

“Fue mártir, murió degollado, por cierto, en una persecución. Por eso su imagen a veces se le pone un instrumento, el instrumento con el que fue degollado. Entonces, se extendió su tradición, se extendió su devoción en Asia, luego en Europa y llegó a México, llegó por medio de la conquista y evangelización de España, de los misioneros”, externó.

El historiador de la Arquidiócesis de Hermosillo resaltó que los creyentes consideran a San Judas Tadeo un intercesor ante situaciones complicadas. Por ello, es común que las personas recurran a él para solicitar salud, empleo, bienestar familiar o ayuda para sacar adelante algún negocio.

“Los santos son ejemplo de santidad, siguieron a Jesús en diferentes periodos, en diferentes épocas, con diferentes talentos y carismas, servicios, pero también los santos son intercesores, son hermanos mayores, hermanas mayores que interceden, que nos ayudan en nuestra situación”, agregó.

Las Amapolas alberga el Santuario de San Judas Tadeo

El padre Armando Armenta indicó que en la década de 1960 se fundó una pequeña capilla dedicada originalmente a San Rafael Arcángel, en la calle Fresnos de la colonia Las Amapolas. Entre 1971 y 1972 llegó el capellán Pedro Moreno Álvarez, quien compartió con los feligreses su devoción por San Judas Tadeo.

“Él le tenía devoción a San Judas Tadeo y le pedía un problema de salud que tuvo muy joven y entonces se le cambió el nombre a la capilla a San Judas Tadeo. Por la atención pastoral, por la situación geográfica del barrio Las Amapolas, que está como en un rincón de la ciudad pegado a lo que era la presa, se dio un ambiente popular de devoción”, añadió.

La veneración por el santo comenzó a extenderse entre los habitantes de la colonia y de toda la ciudad. En 1975, una feligresa de la colonia 5 de Mayo donó la figura de San Judas Tadeo que actualmente permanece en el santuario.

El cronista eclesiástico aseveró que en poco tiempo aumentó el número de fieles y la pequeña capilla resultó insuficiente para albergar a tantos devotos. Por ello, el templo fue reubicado en un terreno ubicado sobre la misma calle Del Fresno, aproximadamente a una calle hacia el poniente, donde permanece hasta la actualidad.

“En 1982 empieza a construirse poco a poco con la aportación de los peregrinos y se termina en unos diez años. En el 89 o 90 se hacen unos salones donde se daba formación, catequesis, había una biblioteca, porque la colecta de San Judas Tadeo, uno de sus fines era dar becas para estudiantes, porque ahí había una escuela católica”, enfatizó.

Armenta Montaño destacó que el padre Pedro Moreno fundó el Colegio Belén Cubillas, institución que ofrecía estudios de secundaria, comercio y preparatoria. Muchos estudiantes recibieron apoyo económico mediante becas financiadas con los fondos de las colectas.

Con el paso de los años, las peregrinaciones y celebraciones adquirieron mayor relevancia. En 2014, el templo fue reconocido oficialmente como santuario debido a la gran cantidad de fieles que acudían y a la tradición de peregrinaciones que se había consolidado.

Matxemina Espinoza mantiene viva su devoción por San Judas

A sus 80 años, Matxemina Espinoza mantiene viva su devoción por San Judas Tadeo y, como cada año, visitó al santo en el santuario ubicado en las calles Fresnos y Revolución, de la colonia Las Amapolas.

Matxemina comentó que desde niña ha sido fiel devota del santo de las causas difíciles y desesperadas. Además de haber vivido casi 20 años en la colonia, sus padres le enseñaron a respetar y venerar a quien fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo.

“Desde toda mi vida (he sido creyente). Yo vivía aquí (en la colonia Las Amapolas) y me fui para la Nuevo (Hermosillo). Él estaba en la otra capilla y desde entonces soy devota. Lo amo a San Judas”, expresó.

La adulta mayor comentó que cada 28 de octubre acude al santuario para agradecer por su vida y la de su familia, además de pedir por su salud y fortaleza, pues así puede seguir visitándolo y realizar plegarias frente a su imagen.

Aunque no mencionó algún milagro en particular, aseguró que siente la protección del santo todos los días, especialmente cuando sale sola de su casa. Considera que su intercesión ante Dios le ha permitido mantener esa fortaleza y vitalidad pese a su edad.

“Él me cuida mucho, así es mi creencia. Me cuida mucho de que ando sola y él me cuida, de que no me pase nada”, expresó.

La creyente confesó que uno de sus mayores anhelos es velar algún día al santo en su propia casa, donde desde hace varios años conserva su imagen. Desea compartir su devoción con familiares y amigos, además de realizarle una oración.

“Ya le dije que lo voy a velar. Un año lo voy a velar allá en mi casa, le voy a hacer mucha comida para invitar mucha gente que vayan a comer y a visitarlo”, apuntó.

Matxemina resaltó que San Judas Tadeo representa mucho más que una tradición religiosa, ya que diariamente le dedica sus oraciones y para ella representa tranquilidad y una inmensa felicidad.