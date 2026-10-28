AMLO dedica mensaje a Cuauhtémoc Cárdenas tras su muerte y reconoce su papel en la democracia mexicana

El expresidente reconoció al fundador del PRD como precursor del movimiento democrático y destacó que su legado permanece a través de sus enseñanzas e ideales

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de México, a quien reconoció como uno de los principales impulsores del movimiento democrático en la historia reciente del país.

A través de una publicación en redes sociales, López Obrador envió un abrazo a los familiares, amigos y compañeros del ingeniero, además de destacar la influencia de su trayectoria en la transformación política nacional.

“Sin él, otra sería la realidad política del país”, escribió el exmandatario al referirse a Cárdenas, quien encabezó la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales de 1988 y participó en la fundación del PRD en 1989.

¿Qué dijo AMLO sobre Cuauhtémoc Cárdenas?

En su mensaje, López Obrador calificó al ingeniero como un precursor del movimiento democrático y un transformador de la vida política mexicana. También señaló que sus enseñanzas y sus ideales permanecen.

El texto publicado por el expresidente dice:

“Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.

Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.

La relación política entre AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas

La trayectoria de ambos políticos coincidió en la reorganización de la izquierda mexicana durante la década de 1980. López Obrador se incorporó en 1988 a la Corriente Democrática encabezada, entre otros, por Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

Tras la elección presidencial de 1988 y la posterior fundación del PRD, Cárdenas se convirtió en uno de los referentes de la nueva oposición partidista. López Obrador también militó en ese partido antes de fundar Morena en 2014.

En mayo de 2024, cuando Cárdenas expresó críticas sobre la desigualdad social, la economía y la inseguridad durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, López Obrador manifestó públicamente su respeto hacia él y lo describió como un precursor del movimiento democrático de su tiempo.

El mensaje de despedida vuelve a poner en primer plano el papel que Cárdenas desempeñó en la construcción de una oposición política nacional y en los cambios que marcaron la transición democrática de México.