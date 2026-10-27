El INE pide la renuncia de tres funcionarios nombrados por Guadalupe Taddei y revisará sus áreas tras el relevo en la presidencia provisional; estos son los cambios anunciados por Blanca Cruz

Blanca Yassahara Cruz García anunció cambios en las áreas directivas del INE y la suspensión temporal de nuevos contratos tras la renuncia de Guadalupe Taddei. (El Universal)

La nueva presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral ordenó detener temporalmente la entrega de nuevos contratos y adjudicaciones, mientras se revisan los procedimientos en curso y los perfiles de las áreas directivas. Los servicios indispensables que ya están vigentes quedaron exceptuados de la medida

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició una revisión de sus áreas directivas después de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo. Como parte de los primeros cambios, se solicitó la renuncia de tres funcionarios nombrados durante su gestión, mientras se evalúan los perfiles que podrían ocupar las vacantes.

De acuerdo con información publicada por El Economista, la decisión fue anunciada por Blanca Yassahara Cruz García, elegida como presidenta provisional del instituto el martes 27 de octubre de 2026. La nueva titular también informó que los procedimientos para entregar nuevos contratos y adjudicaciones permanecerán detenidos mientras se revisa su situación.

Los funcionarios a quienes se solicitó la renuncia son Alejandro Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.

La revisión no se limitará a estas tres áreas. Cruz García explicó que también se analizarán los perfiles de otros funcionarios señalados, con el objetivo de determinar quiénes podrían permanecer en sus puestos y quiénes podrían asumir responsabilidades en las unidades que queden sin titular.

¿Por qué se detuvieron los nuevos contratos del INE?

La suspensión temporal de nuevas contrataciones forma parte de la revisión administrativa anunciada por la presidencia provisional. Antes de autorizar nuevos procedimientos, el instituto buscará conocer en qué etapa se encuentra cada expediente y cuáles están pendientes de firma o de una decisión administrativa.

La medida no significa que todos los servicios del organismo hayan quedado suspendidos. Según lo informado por el INE, se mantendrán las excepciones para servicios indispensables que ya están vigentes, entre ellos la producción de la credencial para votar.

La revisión ocurre en medio de señalamientos sobre posibles irregularidades en contrataciones y presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo. Estos señalamientos deben investigarse y no constituyen, por sí solos, una determinación definitiva de responsabilidad.

Blanca Cruz plantea decisiones colegiadas

Al asumir la presidencia provisional, Blanca Cruz García señaló que la transición no debe concentrar las decisiones en una sola persona, sino fortalecer el papel del Consejo General del INE.

La nueva presidenta también indicó que los nombramientos para cubrir las vacantes se revisarán de manera colegiada. Entre los aspectos que se tomarán en cuenta están la experiencia, el conocimiento de las funciones y la trayectoria de quienes ya trabajan en las áreas correspondientes.

El cambio de presidencia se produjo después de la renuncia de Guadalupe Taddei, anunciada el 26 de octubre, en medio de cuestionamientos relacionados con contrataciones y presuntos conflictos de interés.

Cruz García afirmó que las decisiones durante su periodo provisional deberán responder a las necesidades institucionales y a los acuerdos del órgano colegiado, en lugar de depender de lealtades personales.

El INE colaborará con las investigaciones

El organismo electoral manifestó su disposición a colaborar con las autoridades encargadas de revisar los procedimientos de contratación, entre ellas el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La revisión de los contratos y de los perfiles directivos busca esclarecer los procedimientos cuestionados y determinar si existen elementos que ameriten responsabilidades administrativas o legales. Corresponderá a las autoridades competentes establecer los resultados de esas investigaciones.

Mientras avanzan las revisiones, el INE deberá mantener sus actividades ordinarias y cumplir con sus obligaciones institucionales. La designación de Blanca Cruz es provisional, por lo que la conducción del organismo se mantendrá bajo ese esquema durante el periodo de transición.