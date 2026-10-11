Mejoras salariales a trabajadores del IMSS serán discutidas el 14 de octubre tras jornada de protestas

CIUDAD DE MÉXICO DE MÉXICO, 09ABRIL2020.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, ha reportado 89 contagios por COVID-19 y 5 muertes de su personal a nivel nacional por dicho virus. Cabe mencionar que en distintas ocasiones el personal del IMSS ha manifestado la falta de insumos y protocolos para la atención del coronavirus. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Las protestas han involucrado a personal médico, de enfermería, administrativo y de laboratorio, así como a trabajadores jubilados.

MÉXICO.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidirán el próximo miércoles 14 de octubre si aceptan el incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La consulta se realizará después de las protestas y los bloqueos registrados en distintas entidades del país, donde personal médico, de enfermería, administrativo y jubilados han exigido mejores salarios, abasto de medicamentos e insumos para atender a los pacientes.

En un comunicado publicado el 9 de octubre, el IMSS informó que la consulta será organizada por el sindicato mediante voto libre, personal, directo y secreto, con acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El Instituto aseguró que respetará el resultado. La inconformidad se centra en que el aumento aprobado contempla 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, mientras que algunos trabajadores demandan un incremento de 9.9%, indicó El Sol de México.

Las movilizaciones también han puesto sobre la mesa la falta de materiales y medicamentos, las condiciones de trabajo y el sistema de jubilaciones. Al mismo tiempo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, sostuvo que las unidades médicas continúan operando en el país y presentó cifras de consultas, cirugías y nacimientos atendidos durante la primera semana de octubre.

¿Cuándo y cómo votarán los trabajadores del IMSS el aumento salarial?

La consulta está programada para el miércoles 14 de octubre de 2026. Su objetivo es que la base trabajadora exprese si acepta el incremento de 6.8% aprobado previamente por el Congreso Nacional del SNTSS.

. Aunque el porcentaje de aumento salarial es uno de los principales puntos de desacuerdo, los trabajadores también han denunciado problemas que, aseguran, afectan su capacidad para atender a los derechohabientes. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales/Rogelio Morales)

De acuerdo con el IMSS, la votación será libre, personal, directa y secreta, con el acompañamiento de autoridades laborales para dar seguimiento al proceso.

El aumento propuesto se distribuye de la siguiente manera:

2.9% al salario tabular: corresponde al componente aplicado al salario base.

corresponde al componente aplicado al salario base. 3.9% en prestaciones: corresponde al componente adicional destinado a prestaciones laborales.

corresponde al componente adicional destinado a prestaciones laborales. 6.8% en total: es el incremento aprobado por el Congreso Nacional del sindicato y sometido a consulta entre los trabajadores.

El porcentaje ha generado inconformidad entre grupos de empleados que consideran insuficiente el aumento y solicitan una mejora salarial de 9.9%.

La consulta permitirá conocer la postura de los trabajadores sobre el acuerdo. Hasta que se conozca el resultado, no debe darse por hecho que el incremento cuenta con la aceptación de toda la base laboral.

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

Las manifestaciones de esta semana reúnen distintas demandas laborales y operativas. Aunque el porcentaje de aumento salarial es uno de los principales puntos de desacuerdo, los trabajadores también han denunciado problemas que, aseguran, afectan su capacidad para atender a los derechohabientes.

Entre las exigencias planteadas se encuentran:

Un incremento salarial de 9.9%.

El suministro suficiente de medicamentos e insumos médicos.

Mejoras en las condiciones de trabajo.

Atención a problemas de infraestructura y mantenimiento en clínicas y hospitales.

Cambios relacionados con el sistema de jubilaciones y pensiones.

La eliminación del esquema de Afores para los trabajadores que demandan regresar al régimen anterior.

Las demandas no tienen todas el mismo alcance. Algunas se relacionan con las condiciones laborales y la operación cotidiana de las unidades médicas; otras implican cambios al marco legal que regula las pensiones.

¿En qué estados se han registrado las protestas del IMSS?

Las movilizaciones se extendieron a distintas regiones del país, además de la Ciudad de México, donde se reportaron bloqueos en vialidades.

Entre las entidades mencionadas en los reportes se encuentran:

Morelos.

Estado de México.

Guerrero.

Yucatán.

Quintana Roo.

Baja California Sur.

Jalisco.

Durango.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Sonora.

San Luis Potosí.

Chihuahua.

Las protestas han involucrado a personal médico, de enfermería, administrativo y de laboratorio, así como a trabajadores jubilados.

En la capital, las movilizaciones provocaron afectaciones viales y altercados en algunos puntos, de acuerdo con reportes periodísticos. Las manifestaciones se produjeron después de que representantes sindicales y trabajadores inconformes participaran en una mesa de diálogo instalada por la Secretaría de Gobernación.

¿Qué dicen los trabajadores sobre la falta de insumos médicos?

Además del salario, uno de los reclamos centrales es la disponibilidad de materiales para realizar procedimientos y atender a los pacientes.

En una entrevista con El Sol de México, Daniel Garduño González, trabajador del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, en el Estado de México, afirmó que la falta de insumos es un problema que ha observado durante sus años de servicio.

“Tengo 17 años trabajando en el Instituto Mexicano de Seguro Social, desde hace años nos enfrentamos a la falta de insumos para hacer nuestro trabajo y quienes son afectados son el paciente y los familiares que exigen un servicio digno, pero al no tener la capacidad en cuanto a material e infraestructura, no se les puede brindar”, explicó.

Garduño también señaló que los trabajadores necesitan una remuneración que corresponda a sus responsabilidades.

Respecto a la continuidad de los servicios, sostuvo que parte del personal que se manifiesta lo hace después de terminar su turno, durante sus vacaciones o como jubilado. Por ello, aseguró que las movilizaciones no necesariamente implican la suspensión de la atención en las unidades.

Las denuncias de los trabajadores y la postura institucional deben distinguirse: las primeras describen problemas reportados por el personal, mientras que el IMSS sostiene que mantiene sus servicios médicos en operación.

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¿El IMSS sigue atendiendo a los pacientes durante las protestas?

El Instituto informó que sus unidades médicas y hospitales continúan operando en todo el país. En su comunicado del 9 de octubre, señaló que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis están garantizados.

También hizo un llamado a mantener libres los accesos a clínicas y hospitales, en particular las entradas destinadas a ambulancias y pacientes que necesitan atención urgente.

“El IMSS respeta su derecho a expresar su inconformidad y hace un llamado a mantener libres los accesos a hospitales y clínicas, en especial para urgencias y ambulancias, así como para quienes tienen una cita o cirugía programada”, indicó el Instituto.

Si tienes una consulta o una cirugía programada, conviene confirmar directamente con tu unidad médica que el servicio se mantenga en el horario previsto, sobre todo si hay bloqueos en los alrededores. Si necesitas atención urgente, no debes retrasarla por la situación de las manifestaciones.

¿Cuántas consultas y cirugías reportó Zoé Robledo durante las protestas?

El director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó un balance de la actividad médica realizada entre el 2 y el 9 de octubre de 2026. Según las cifras difundidas por el organismo, durante ese periodo se registraron:

5 mil 745 nacimientos .

. 30 mil 583 cirugías .

. 662 mil consultas de especialidad .

. 2 millones de consultas de Medicina Familiar.

Robledo señaló que estas actividades fueron posibles gracias al trabajo de las 511 mil personas que integran la institución.

Las cifras corresponden al balance institucional de esa semana. Por sí solas, no permiten determinar si todos los servicios funcionan sin retrasos en cada unidad médica, pero muestran el volumen de atención que el IMSS reportó durante las movilizaciones.

¿Qué cambios ha tenido el IMSS desde 2019?

El Instituto también explicó que su demanda de servicios ha aumentado durante los últimos años, tanto por el crecimiento de la población derechohabiente como por el número de pensionados y familiares que reciben atención.

De acuerdo con los datos presentados por Zoé Robledo:

Los trabajadores asegurados pasaron de alrededor de 20 millones a casi 23 millones.

El número de pensionados aumentó de 4.3 millones a 6.3 millones.

Las madres y los padres de personas aseguradas atendidos por el Instituto pasaron de 4.4 millones a 5.9 millones.

Siete de cada diez adultos mayores del país reciben atención en el Seguro Social, según la institución.

Para responder a esta demanda, Robledo informó que se han incorporado más trabajadores y se ha ampliado la infraestructura médica. El balance del Instituto menciona la incorporación de 109 mil trabajadores adicionales desde 2019, entre ellos personal médico y de enfermería.

En materia hospitalaria, el director general señaló que durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se inauguraron siete hospitales; otros ocho entrarían en operación próximamente y 19 más se encontraban en construcción. La meta expuesta es superar las 10 mil camas hospitalarias para 2030.

El funcionario también destacó la apertura de más de 17 mil turnos vespertinos de Medicina Familiar y la ampliación de servicios de hemodiálisis, trasplantes, atención al cáncer infantil y tratamiento de infartos.

Estos datos describen las acciones que reporta el Instituto, mientras que los trabajadores mantienen sus exigencias sobre salarios, insumos y condiciones laborales.

¿Qué respondió el IMSS sobre las jubilaciones y las Afores?

Durante la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, los representantes del grupo inconforme plantearon el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), así como la eliminación de las Afores.

El IMSS señaló que esos cambios requieren modificaciones legales y que no corresponden exclusivamente a decisiones administrativas del Instituto.

Esto significa que las demandas sobre jubilación no se resuelven mediante la consulta salarial del 14 de octubre. La votación está enfocada en el incremento de 6.8%, mientras que cualquier modificación al sistema de pensiones debe analizarse por la vía legal correspondiente.

Por tanto, no debe interpretarse la consulta como una votación que resolverá todos los reclamos de los trabajadores.

¿Qué puede pasar después de la consulta salarial del 14 de octubre?

El resultado permitirá conocer si la base trabajadora acepta o rechaza el aumento de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS.

Si el incremento obtiene el respaldo de los trabajadores, el acuerdo podrá avanzar conforme a los procedimientos sindicales y laborales correspondientes. Si es rechazado, será necesario conocer la respuesta de la representación sindical y los pasos que se definan posteriormente.

En cualquier escenario, la consulta no resuelve por sí misma las demandas sobre medicamentos, infraestructura, cobertura de plazas o jubilaciones. Esos asuntos requieren atención por separado y, en algunos casos, acuerdos adicionales o cambios legales.

Mientras tanto, el IMSS sostiene que los servicios médicos continúan funcionando y pide mantener libres los accesos a sus instalaciones para no afectar a los pacientes.

La jornada del 14 de octubre será un momento clave para conocer la postura de los trabajadores sobre el aumento salarial, en medio de un conflicto que también expone las diferencias entre las condiciones laborales que reclama el personal y los retos de operación que reconoce la institución.

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Fuentes consultadas