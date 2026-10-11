Admite Robledo saturación de pacientes en el IMSS

Zoé Robledo anuncia auditoría independiente del IMSS para esclarecer muertes de recién nacidos en hospital de Guadalajara y determinar si hubo infecciones o fallas evitables

Añadió que el año pasado se registró la cifra más alta de trasplantes, con 3 mil 500.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, admitió que, pese al incremento de unidades y atenciones diarias, el Instituto sigue saturado.

En un video difundido en redes sociales, el funcionario también reconoció que 6% de las recetas expedidas no se surten.Robledo aseguró que el IMSS atiende diariamente a 100 mil personas en hemodiálisis, 33% más que en 2019.

Añadió que el año pasado se registró la cifra más alta de trasplantes, con 3 mil 500.

También destacó la puesta en marcha de 36 centros especializados en cáncer infantil y 82 salas de hemodinamia. “Aun así, el crecimiento de la población y las enfermedades crónico-degenerativas siguen generando saturación”, admitió Robledo.

Dijo que en el Instituto todos los días se surten cientos de miles de recetas, sin embargo, no se ha alcanzado a cubrir el 100%.“

Todos los días se surten recetas a 769 mil personas. Hoy tenemos un abasto del 94%, pero ese 6% es igual de importante y seguimos trabajando en reducirlo”, afirmó el titular.

Por eso los problemas y las demandas que tienen que ver con la operación, debemos de escucharlas y debemos de atenderlas.

A quienes han salido a las calles, les pedimos hacerlo con respeto y sin afectar a otras personas”,Titular del IMSS.

IMSS cambia a su titular en Durango por caso de cinco bebés fallecidos y ordena mantener auditorías, vigilancia e investigación de infecciones. | Crédito: Especial/Banco digital GH

Informó que quienes reciben recetas de medicamentos que no les fueron entregados pueden ingresar a recetacompleta.gob.mx para obtener una respuesta en las siguientes 36 horas.“Vamos a dar soluciones y vamos también a reforzar la supervisión en todos los temas: en el abasto de insumos, en cargas de trabajo, en urgencias, en las cirugías pendientes, en el buen trato que merece cada uno de los derechohabientes”, afirmó.

Al reconocer que el IMSS enfrenta retos estructurales, financieros, demográficos y epidemiológicos, destacó que la institución siempre ha estado al servicio de los mexicanos.