¿El 12 de octubre es día feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Los trabajadores tendrán como día feriado el tercer lunes de noviembre, que será el penúltimo del año

El artículo 74 de la LFT establece los días de descanso obligatorio para las personas trabajadoras en México

MÉXICO.- El lunes 12 de octubre de 2026 se conmemora en México el Día de la Nación Pluricultural, una fecha que invita a reconocer la diversidad cultural del país y la presencia histórica de los pueblos indígenas. Aunque aparece en el calendario de efemérides nacionales, no es un día de descanso obligatorio para los trabajadores, por lo que, en general, las actividades laborales, escolares y bancarias se desarrollarán con normalidad.

La diferencia está en lo que establece la ley: el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) enumera los días en que los trabajadores tienen derecho a descansar de manera obligatoria, y el 12 de octubre no figura en esa lista.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de diciembre de 2020 reconoce oficialmente la conmemoración como Día de la Nación Pluricultural, pero no la establece como un feriado laboral.

El 12 de octubre no aparece en ese artículo. Por tanto, las empresas no están obligadas a suspender actividades ni a conceder el día libre por esta conmemoración.

Por ello, si tienes que trabajar, asistir a clases o realizar un trámite bancario este lunes, conviene distinguir entre una fecha conmemorativa y un día de descanso oficial. Estas son las disposiciones que aplican y las próximas fechas de asueto que debes considerar.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el 12 de octubre?

El artículo 74 de la LFT establece los días de descanso obligatorio para las personas trabajadoras en México. La lista incluye fechas como el 1 de enero, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre, entre otras.

El 12 de octubre no aparece en ese artículo. Por tanto, las empresas no están obligadas a suspender actividades ni a conceder el día libre por esta conmemoración.

Esto no impide que una empresa otorgue el descanso como prestación adicional, por acuerdo interno o por disposición de un contrato colectivo. Sin embargo, no existe una obligación general de hacerlo por tratarse del Día de la Nación Pluricultural.

Puedes consultar el texto de la ley en la Cámara de Diputados.

¿Cómo deben pagarte si trabajas el lunes 12 de octubre?

Si te corresponde trabajar el 12 de octubre, tu salario se calcula de manera habitual, ya que la fecha no está reconocida como descanso obligatorio por la LFT.

En consecuencia, no corresponde un pago doble o triple por el solo hecho de trabajar ese día.

El artículo 75 de la misma ley establece que, cuando una persona trabaja durante un día de descanso obligatorio, tiene derecho a recibir, además del salario que le corresponde por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Esto equivale, en total, a un pago triple por esa jornada.

Esa disposición no aplica automáticamente al 12 de octubre. La situación puede ser distinta si tu contrato, convenio laboral o política de la empresa contempla un beneficio específico para esa fecha.

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¿Por qué se conmemora el Día de la Nación Pluricultural?

El 12 de octubre se relaciona históricamente con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Sin embargo, en México la fecha tiene una denominación oficial que pone el énfasis en la diversidad cultural de la nación.

El decreto publicado en el DOF en diciembre de 2020 declaró el 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural.

La disposición también establece que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas participan en la organización y coordinación de actividades conmemorativas.

La fecha reconoce la composición pluricultural de México y la presencia de sus pueblos indígenas. Su reconocimiento como efeméride nacional, sin embargo, no implica que deba suspenderse el trabajo o las clases.

Puedes revisar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

¿Hay clases el 12 de octubre de 2026?

Sí. El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contempla el lunes 12 de octubre como una fecha de suspensión general de clases para las escuelas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

De acuerdo con el calendario oficial, el ciclo escolar comenzó el 31 de agosto de 2026. Las suspensiones de labores docentes previstas para noviembre incluyen el lunes 2 y el lunes 16 de ese mes.

Por tanto, el lunes 12 de octubre los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deben acudir a clases conforme a los horarios de su plantel, salvo que exista una disposición local o escolar específica que indique lo contrario.

Puedes consultar el calendario escolar 2026-2027 de la SEP para revisar las fechas de suspensión, las sesiones del Consejo Técnico Escolar y los periodos vacacionales.

¿Abrirán los bancos el 12 de octubre?

Sí. El calendario de días de cierre bancario para 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), no incluye el 12 de octubre entre las fechas de suspensión general de operaciones.

Esto significa que las sucursales bancarias sujetas a esa disposición pueden ofrecer atención habitual el lunes 12 de octubre, de acuerdo con sus horarios y condiciones de servicio.

El calendario sí contempla cierres en otras fechas, entre ellas el 2 de noviembre y el tercer lunes de noviembre, que en 2026 corresponde al día 16.

Antes de acudir a una sucursal, puedes consultar los horarios de tu banco, ya que la atención puede variar según la institución y la localidad. También puedes utilizar sus aplicaciones y servicios digitales.

El documento oficial puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cuáles son los próximos días de descanso obligatorio en 2026?

Si estás organizando tus vacaciones, tus actividades laborales o los compromisos escolares de los próximos meses, estas son algunas fechas que conviene tener presentes.

Lunes 2 de noviembre: suspensión prevista en el calendario escolar y cierre bancario, pero no es un día de descanso obligatorio general conforme al artículo 74 de la LFT.

suspensión prevista en el calendario escolar y cierre bancario, pero no es un día de descanso obligatorio general conforme al artículo 74 de la LFT. Lunes 16 de noviembre: día de descanso obligatorio para los trabajadores, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. También está previsto como suspensión de labores docentes y cierre bancario.

día de descanso obligatorio para los trabajadores, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. También está previsto como suspensión de labores docentes y cierre bancario. Viernes 25 de diciembre: Navidad y día de descanso obligatorio conforme a la LFT. Las escuelas estarán dentro del periodo de receso escolar de invierno.

En resumen, el lunes 12 de octubre de 2026 será una jornada laboral ordinaria para la mayoría de los trabajadores, con clases previstas en educación básica y atención bancaria conforme a los horarios habituales.

Aunque el Día de la Nación Pluricultural forma parte de las efemérides nacionales, no está incluido entre los días de descanso obligatorio de la legislación laboral mexicana.