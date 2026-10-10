México busca transportar equipo médico y suministros a zonas remotas con dirigibles de Flying Whales, empresa que planea instalar hasta tres bases de manufactura y abrir una escuela de pilotos en el territorio, con una inversión de 300 millones de dólares

El proyecto de Flying Whales considera una inversión estimada de 300 millones de dólares en los próximos tres años. | Foto: Especial

Marcelo Ebrard firmó un acuerdo de entendimiento con Flying Whales, empresa que busca establecer entre dos y tres bases en el país.

México podría convertirse en un centro de operaciones de la empresa franco-canadiense Flying Whales, que proyecta instalar entre dos y tres bases de manufactura, abrir una escuela de pilotos y establecer su oficina comercial para América Latina en el país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con Sébastien Bougon, presidente de Flying Whales, para firmar un acuerdo de entendimiento que impulse el desarrollo de estas operaciones en territorio mexicano.

De acuerdo con la información difundida por Ebrard en sus redes sociales y los detalles técnicos publicados en el sitio oficial de la empresa, la iniciativa busca aprovechar los dirigibles para mejorar la logística, atender emergencias y reducir el impacto ambiental del transporte de mercancías.

¿Qué contempla la inversión de Flying Whales en México?

El proyecto de Flying Whales considera una inversión estimada de 300 millones de dólares en los próximos tres años.

La compañía plantea desarrollar infraestructura para sus operaciones y establecer una presencia comercial desde México para atender el mercado latinoamericano.

Entre los componentes anunciados se encuentran:

Dos o tres bases de manufactura y operación: la empresa plantea distribuir sus instalaciones en el territorio mexicano para ampliar la cobertura de sus servicios.

la empresa plantea distribuir sus instalaciones en el territorio mexicano para ampliar la cobertura de sus servicios. Una escuela de pilotos: el proyecto incluye capacitación para formar personal especializado en la operación de estas aeronaves.

el proyecto incluye capacitación para formar personal especializado en la operación de estas aeronaves. Una oficina comercial para América Latina: México funcionaría como punto de referencia para las actividades comerciales de la compañía en la región.

México funcionaría como punto de referencia para las actividades comerciales de la compañía en la región. La generación de 300 empleos locales: la inversión prevista contempla puestos de trabajo vinculados con el desarrollo de sus operaciones.

El número definitivo de instalaciones, su ubicación y el calendario para ponerlas en marcha deberán precisarse conforme avance el proyecto.

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¿Qué es Flying Whales y cómo funcionan sus dirigibles?

Flying Whales es una empresa franco-canadiense que desarrolla una solución de transporte aéreo mediante dirigibles rígidos. De acuerdo con su sitio oficial, su objetivo es trasladar mercancías pesadas y voluminosas a lugares donde construir carreteras, pistas u otra infraestructura resulta complicado.

Su principal desarrollo es el LCA60T, un dirigible diseñado para transportar cargas de hasta 60 toneladas. Según la información técnica de la compañía, la aeronave podrá cargar y descargar mercancías mientras permanece suspendida en el aire, sin necesidad de aterrizar para realizar estas maniobras.

A diferencia de un avión de carga tradicional, cuya operación depende de instalaciones aeroportuarias compatibles con sus dimensiones y características, el concepto de Flying Whales pretende realizar operaciones en puntos que no cuentan con infraestructura terrestre preparada para recibir cargas pesadas.

La empresa presenta esta tecnología como una alternativa para sectores industriales, proyectos de energía, construcción y asistencia humanitaria.

¿Para qué servirían los dirigibles en México?

Durante la presentación del proyecto, Marcelo Ebrard explicó que la tecnología podría ayudar a reducir los costos logísticos y facilitar el envío de apoyo a poblaciones que enfrentan problemas de acceso.

Por su parte, Sébastien Bougon señaló que México representa una oportunidad para este tipo de transporte debido a sus características geográficas y a las dificultades que existen para llevar equipos de gran tamaño a determinadas regiones.

En el ámbito industrial, los dirigibles podrían utilizarse para trasladar componentes de aerogeneradores, materiales de construcción y torres de alta tensión, equipos que pueden ser difíciles de movilizar por carretera debido a sus dimensiones, peso y requerimientos de transporte.

La tecnología también podría tener aplicaciones en zonas rurales, comunidades aisladas y lugares afectados por emergencias, donde el acceso terrestre sea limitado.

La posibilidad de transportar cargas directamente hasta esos puntos podría ampliar las opciones logísticas disponibles para empresas, autoridades y organizaciones dedicadas a la atención de emergencias.

El proyecto incluye un hospital móvil para comunidades remotas

Uno de los usos que Bougon destacó durante su intervención es el desarrollo de un hospital móvil que pueda trasladarse dentro del dirigible.

El directivo explicó que la aeronave en desarrollo tendría alrededor de 200 metros de longitud y un espacio de carga de 100 metros. Dentro de esa zona se instalaría el equipamiento sanitario que permitiría llevar servicios médicos a poblaciones alejadas.

Así podremos ofrecer a las poblaciones aisladas el mismo equipamiento sanitario que tendrían en un hospital de una gran ciudad”, afirmó Bougon.

La propuesta forma parte de las aplicaciones humanitarias que Flying Whales contempla para su tecnología, aunque su implementación en México todavía requiere avanzar en el desarrollo del proyecto.

Dirigibles para mover apoyo en emergencias y equipo de salud a sitios remotos, innovación franco-canadiense a la que se suma México, vienen nuevos horizontes para todos : pic.twitter.com/KMi2yoDZEL — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 10, 2026

¿Qué impacto ambiental tendría el transporte mediante dirigibles?

Flying Whales también plantea que su tecnología puede reducir las emisiones asociadas con el traslado de cargas pesadas.

De acuerdo con la información publicada en su sitio oficial, el modelo LCA60T busca reducir entre 60 % y 87 % las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) frente a medios de transporte convencionales, como camiones, helicópteros y aviones, en determinados escenarios de operación.

La empresa atribuye esta reducción potencial a varios factores:

Uno es la capacidad de transportar cargas de gran tamaño en menos viajes.

Otro es la posibilidad de evitar la construcción de carreteras y caminos de acceso en zonas donde estas obras tendrían un impacto sobre los ecosistemas.

El diseño contempla un sistema de propulsión híbrido y la posibilidad de utilizar hidrógeno de bajas emisiones en el futuro, de acuerdo con la evolución tecnológica prevista por la compañía.

México busca aprovechar la tecnología para mejorar su logística

El acuerdo entre la Secretaría de Economía y Flying Whales abre una posibilidad de colaboración para desarrollar nuevas alternativas de transporte en el país.

En el video difundido por Ebrard, el secretario presentó a Bougon como responsable de una innovación que podría ayudar a reducir costos logísticos, llevar asistencia a poblaciones con problemas de acceso y mejorar el traslado de mercancías.

Bougon, por su parte, expresó su interés en trabajar con México y destacó la posibilidad de establecer entre dos y tres bases que permitan cubrir el territorio nacional.

Trabajaremos juntos en la posibilidad de desplegar entre dos y tres bases en el país, lo que debería permitir una cobertura total de todo su territorio”, señaló el presidente de Flying Whales.

La propuesta reúne objetivos industriales, comerciales y humanitarios. Si se concreta, México podría albergar instalaciones relacionadas con la manufactura de dirigibles, capacitar pilotos y servir como centro comercial para América Latina.

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