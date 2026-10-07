Sheinbaum revisará estatus de Amigo LNG en Guaymas, proyecto para exportar gas de EEUU a Asia

La Presidenta dijo que se informará sobre el proyecto y explicó que los acuerdos contemplan la exportación de gas de Estados Unidos hacia Asia mediante infraestructura ubicada en México.

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esta mañana que se informará sobre el estatus del proyecto Amigo LNG en Guaymas.

La mandataria fue cuestionada durante su conferencia matutina sobre qué beneficios tiene para México y su soberanía la construcción de un ducto para que Estados Unidos exporte gas a Asia.

Este es un proyecto que inició hace tiempo, no inicia con nuestro gobierno, se le otorga la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con el presidente López Obrador, tanto este como Puerto Libertad, los dos están autorizados desde que llegamos al gobierno”, contestó.

La Presidenta detalló que se trata de acuerdos que permiten la exportación de gas desde Estados Unidos a Asia, debido a que el vecino del Norte pidió a través de las empresas como Amigo LNG.

“Estados Unidos solicitó en su momento a través de estas empresas y se consideró en ese momento que tenía una ventaja en términos de su soberanía que es el almacenamiento de gas natural en el País, que en su momento podrían ser autorizados para México. Y así se ha seguido desarrollando”, detalló.

Te puede interesar: Los proyectos que han encendido las alarmas ambientales en México: del Golfo de California a los humedales de Sinaloa

En cuanto al proyecto Amigo LNG se conoció a finales de septiembre que un juez federal frenó con una suspensión definitiva su avance.