El Tren Suburbano incrementa su tarifa al AIFA a $110 pesos a partir del 10 de octubre pero se mantiene como la opción más económica frente a Uber

Con esta actualización tarifaria, el costo del boleto para el recorrido completo pasó de $45 a $110 pesos. | Foto: Captura de pantalla/Especial GH/Generada con IA.

A partir del 10 de octubre de 2026, el recorrido desde la estación Buenavista hasta la terminal aeroportuaria dejó de costar $45 pesos tras concluir el esquema de descuento de lanzamiento.

MÉXICO.- El pasaje del Tren Suburbano con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registró un incremento de precio que entró en vigor este 10 de octubre de 2026, al concluir oficialmente el esquema de tarifa promocional que se mantenía desde la inauguración del tramo hacia la terminal aérea.

Con esta actualización tarifaria, el costo del boleto para el recorrido completo pasó de $45 a $110 pesos. A pesar de este ajuste, el servicio ferroviario continúa posicionándose como la alternativa de transporte público más accesible para trasladarse entre la Ciudad de México y el AIFA.

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¿Cuáles son las nuevas tarifas por distancia del Tren Suburbano?

De acuerdo con la información difundida por el periodista Gabriel Sánchez para Radio Fórmula, el tabulador tarifario quedó dividido en cuatro categorías según el kilometraje recorrido por el usuario:

Viaje corto (0 km a 12.89 km): $11.50 pesos. Cubre trayectos desde la terminal Buenavista hacia estaciones como Fortuna y Tlalnepantla.

$11.50 pesos. Cubre trayectos desde la terminal Buenavista hacia estaciones como Fortuna y Tlalnepantla. Viaje medio (12.90 km a 25.59 km): $26.50 pesos. Aplica saliendo de Buenavista hacia San Rafael, Lechería, Cueyamil y La Loma.

$26.50 pesos. Aplica saliendo de Buenavista hacia San Rafael, Lechería, Cueyamil y La Loma. Viaje largo (25.60 km a 37.60 km): $40.00 pesos. Incluye traslados con dirección a Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocán.

$40.00 pesos. Incluye traslados con dirección a Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocán. Viaje al AIFA / Recorrido completo (0 km a 41.20 km): $110.00 pesos.

Precios saliendo desde la estación AIFA

Para los pasajeros que abordan la unidad directamente en la estación del AIFA hacia distintos puntos de la red ferroviaria, los costos vigentes quedan distribuidos de la siguiente manera:

Hacia Xaltocán, Cajiga o Prados Sur: $26.50 pesos.

$26.50 pesos. Hacia Teyahualco, La Loma y Cueyamil: $40.00 pesos.

$40.00 pesos. Hacia Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna o Buenavista: $110.00 pesos.

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¿Sigue siendo rentable el Tren Suburbano frente a Uber o autobús?

Un ejercicio comparativo realizado por Radio Fórmula evaluó los costos de las distintas alternativas de movilidad hacia la terminal aeroportuaria:

Taxi de aplicación (Uber): La opción más económica para viajar desde Buenavista hasta la terminal del Mexibús en el AIFA cotiza en $369.94 pesos , lo que equivale a casi el triple del costo del pasaje en tren.

La opción más económica para viajar desde Buenavista hasta la terminal del Mexibús en el AIFA cotiza en , lo que equivale a casi el triple del costo del pasaje en tren. Autobús comercial (ADO): El boleto saliendo desde la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el AIFA se ubica en $178.00 pesos, resultando $68 pesos más caro que la tarifa del suburbano.

Los datos confirman que, aun con el término de la promoción inicial de $45 pesos, el sistema de trenes se consolida como el medio de traslado de menor costo para conectar el centro de la capital con el aeropuerto.

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