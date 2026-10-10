Claudia Sheinbaum transmitirá en vivo por redes sociales para consultar a la ciudadanía sobre las nuevas reglas de protección digital para niñas, niños y adolescentes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza una transmisión en vivo para dialogar con la ciudadanía en redes sociales sobre la protección digital de niños y adolescentes | IG @claudia_shein

El ejercicio interactivo se realizará previo a la publicación del decreto federal que obligará a las empresas tecnológicas a retirar contenidos de acoso y violencia dirigida a menores.

MÉXICO. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la realización de una transmisión en vivo a través de sus cuentas oficiales en redes sociales para abrir un diálogo directo con la ciudadanía sobre la protección digital de niñas, niños y adolescentes.

El ejercicio busca recoger inquietudes, propuestas y opiniones del público sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad en el entorno virtual, antes de que el Gobierno Federal emita un decreto oficial para regular la actuación de las plataformas tecnológicas en el País.

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¿Cómo y dónde se podrá seguir la transmisión en vivo?

La mandataria confirmó que la transmisión se emitirá de forma simultánea en sus plataformas digitales oficiales:

Instagram

TikTok

Facebook

La dinámica permitirá una interacción en tiempo real con los usuarios que se conecten al enlace. Durante el anuncio, la presidenta detalló el propósito de la convocatoria: “Los invito para que estén pendientes porque la próxima semana vamos a hacer un en vivo, porque quiero conocer su opinión sobre estos temas”, señalando que busca desarrollar la charla “en ambiente seguro, charlando, que me digan qué es lo que piensan”.

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¿Cuándo se realizará la consulta ciudadana?

El enlace en vivo se llevará a cabo durante la tercera semana de octubre de 2026. La fecha exacta y los horarios específicos de la sesión se anunciarán en los canales oficiales de la mandataria en los próximos días.

Esta actividad interactiva servirá como paso previo a la oficialización de un nuevo instrumento regulatorio presentado el viernes 9 de octubre de 2026. De acuerdo con estimaciones de la Consejería Jurídica, la publicación formal del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se prevé entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre de 2026.

¿Qué establecerá el decreto sobre las empresas tecnológicas?

El proyecto de regulación contempla obligaciones estrictas para las redes sociales y plataformas digitales que operan en México, con el objetivo de garantizar entornos seguros para la infancia y juventud. Entre las principales medidas destacan:

Eliminación obligatoria de contenidos: Las empresas deberán retirar de inmediato materiales relacionados con acoso sexual, abuso, ciberacoso, violencia física o escolar, discursos de odio, extremismo violento y contenido sexual explícito vinculados a cuentas de menores.

Las empresas deberán retirar de inmediato materiales relacionados con acoso sexual, abuso, ciberacoso, violencia física o escolar, discursos de odio, extremismo violento y contenido sexual explícito vinculados a cuentas de menores. Filtros de seguridad: Se exigirá a las plataformas la implementación de algoritmos y políticas estrictas para identificar y clasificar materiales de riesgo de forma preventiva.

Se exigirá a las plataformas la implementación de algoritmos y políticas estrictas para identificar y clasificar materiales de riesgo de forma preventiva. Herramientas para usuarios: Las compañías tecnológicas tendrán que integrar mecanismos visibles de control parental, opciones avanzadas de privacidad y accesos sencillos para realizar reportes directos sobre publicaciones sospechosas o dañinas.

El diálogo en vivo anunciado por el Ejecutivo busca que padres de familia, educadores y los propios jóvenes aporten sugerencias sobre las herramientas técnicas y preventivas que consideran necesarias para reforzar este marco normativo.