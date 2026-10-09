Los rostros de quienes siguen faltando en México llegan al Papa León XIV en un libro de más de 200 páginas con historias de desaparecidos y familias que no dejan de buscar

Monseñor Ramón Castro, presidente de la CEM, entregó al Papa León XIV el libro «Un nombre, mil voces» en la Santa Sede. FOTO: ESPECIAL/CEM

Monseñor Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, entregó en la Santa Sede «Un nombre, mil voces», una obra que reúne la memoria compartida por familias y colectivos de búsqueda.

MÉXICO.- Los nombres, rostros e historias de personas desaparecidas en México llegaron a manos del Papa León XIV mediante el libro «Un nombre, mil voces», una obra de más de 200 páginas entregada en la Santa Sede por monseñor Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Según la publicación de la CEM, el documento reúne la memoria de quienes siguen haciendo falta y de las familias que continúan buscándolos. La Iglesia en México y el Diálogo Nacional por la Paz agradecieron a cada familia y colectivo que compartió sus historias para integrar el ejemplar.

¿QUÉ CONTIENE EL LIBRO «UN NOMBRE, MIL VOCES»?

El libro reúne rostros, nombres e historias de personas desaparecidas en México. Sus páginas presentan al pontífice la memoria que sus familiares mantienen mientras continúan la búsqueda de sus seres queridos.

La CEM describió el contenido de la obra en su mensaje:

En sus páginas, el Papa encontró los rostros de quienes siguen haciendo falta y la memoria de las familias que no dejan de buscar.

Las más de 200 páginas corresponden a la extensión del libro. La publicación no precisa el número de personas representadas ni cuántas familias y colectivos participaron.

¿QUIÉN ENTREGÓ EL LIBRO AL PAPA LEÓN XIV?

Monseñor Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, entregó «Un nombre, mil voces» al Santo Padre en la Santa Sede.

El anuncio informa sobre la entrega y el contenido del documento, aunque no incluye declaraciones textuales del Papa ni detalla acciones posteriores al encuentro.

FAMILIAS Y COLECTIVOS COMPARTIERON LA MEMORIA DE SUS DESAPARECIDOS

La Iglesia en México y el Diálogo Nacional por la Paz reconocieron la participación de las familias y los colectivos que aportaron sus historias.

La obra reúne esas contribuciones en un documento que lleva ante el pontífice los nombres y rostros de personas que siguen desaparecidas, así como la memoria de sus seres queridos.

FAMILIAS BUSCAN MANTENER VISIBLES A LOS DESAPARECIDOS EN MÉXICO

La entrega del libro se suma a otras acciones para mantener presentes los nombres y rostros de las personas desaparecidas. En mayo de 2026, familias colocaron fichas de búsqueda alrededor del Estadio Azteca y pidieron que no fueran retiradas, con el propósito de aprovechar la atención internacional del Mundial para visibilizar sus casos y exigir respuestas de las autoridades.