IMSS-Bienestar convoca a médicos y enfermeras para laborar en centros de salud con un apoyo económico de hasta 19,200 pesos mensuales que es compatible con el cobro de otras pensiones o becas

Una profesional de la salud muestra billetes de pesos mexicanos frente a las instalaciones del IMSS-Bienestar, programa que ofrece apoyos económicos mensuales a personal médico y de enfermería. | Galería GH, Magnific

El programa de salud mantiene abierta la recepción de documentos para cubrir vacantes de primer nivel de atención en todo el país.

MÉXICO.- El programa IMSS-Bienestar mantiene abierto el proceso de registro para la incorporación de personal médico y de enfermería en centros de atención de primer nivel, ofreciendo apoyos económicos directos de hasta $19,200 pesos mensuales para quienes resulten seleccionados en el proceso operativo.

La convocatoria contempla el reclutamiento de perfiles profesionales y técnicos en diversas áreas de la salud, incluyendo a egresados con trámite de cédula profesional y personal en retiro, con el objetivo de reforzar las labores de prevención, promoción y orientación sanitaria en distintas sedes del país.

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¿Cuáles son los apoyos económicos por perfil?

El esquema de incorporación establece entregas mensuales directas y sin intermediarios por brindar servicios de atención médica y preventiva. Los montos asignados varían según la formación académica:

Médicos generales y especialistas: $19,200 MXN mensuales .

. Licenciadas y especialistas en enfermería: $13,350 MXN mensuales .

. Técnicos en enfermería: $11,000 MXN mensuales.

El documento oficial detalla que percibir este apoyo económico no impide recibir otras pensiones, becas o apoyos económicos bajo la normatividad vigente.

¿Qué profesionales pueden registrarse?

La lista de perfiles requeridos incluye a médicos generales recién egresados con comprobante de cédula en trámite o pre-cédula, médicos con título y cédula profesional, especialistas en Medicina Familiar, Preventiva u orientaciones afines, así como médicos jubilados o pensionados.

En el área de enfermería, la convocatoria acepta a profesionales con licenciatura, especialistas en salud familiar o comunitaria, y personal con formación técnica acreditada.

El programa IMSS-Bienestar mantiene abierto el proceso de registro para la incorporación de personal médico y de enfermería en centros de atención de primer nivel. Foto: Cortesía

¿Qué documentos deben presentarse?

Los aspirantes deben contar con expedientes en original para cotejo y copia legible de los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento e identificación oficial vigente (INE, pasaporte o credencial INAPAM). CURP y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Título y cédula profesional, junto con el comprobante de consulta emitido por el Registro Nacional de Profesionistas. Documentos de acreditación académica para técnicos y comprobante de pensión para personal jubilado, según corresponda.

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¿Cómo funciona la asignación de sedes?

Durante el registro en la plataforma oficial, cada participante selecciona tres opciones de ubicación preferentes. Sin embargo, la asignación final dependerá de la disponibilidad de plazas, las necesidades territoriales del servicio y el orden de prioridad, sin que el registro previo garantice la reserva de un espacio específico.

Las personas seleccionadas deberán cumplir con los turnos asignados, participar en una capacitación obligatoria de inducción y considerar traslados eventuales entre centros de atención dentro de su adscripción. El trámite de incorporación es gratuito y personal.