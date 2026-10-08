Trump propone cobrar 70 mil dólares a universidades por cada estudiante extranjero que busque trabajar en EU

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump propuso una nueva medida que podría elevar de forma considerable el costo para las universidades de Estados Unidos que recomienden a estudiantes extranjeros para trabajar temporalmente en el país después de sus estudios.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y el documento publicado en el Federal Register, la propuesta establece una cuota de 70 mil dólares por cada estudiante con visa F-1 que participe por primera vez en el programa Optional Practical Training (OPT). Para una participación posterior, el monto propuesto sería de 30 mil dólares. La medida aún no es definitiva y puede cambiar antes de convertirse en una regla vigente.

¿Los estudiantes extranjeros tendrán que pagar 70 mil dólares?

No directamente, de acuerdo con la propuesta.

El cobro sería responsabilidad de las instituciones educativas certificadas por el Student and Exchange Visitor Program (SEVP). La escuela tendría que cubrir los 70 mil dólares antes de que su funcionario autorizado pueda recomendar al estudiante para participar por primera vez en OPT.

Esto significa que el encabezado que presenta el cambio como una nueva tarifa de 70 mil dólares para que los estudiantes obtengan una visa de trabajo puede resultar engañoso.

El OPT no es una visa de trabajo independiente. Es un programa de autorización laboral vinculado a la visa de estudiante F-1 que permite a determinados estudiantes extranjeros adquirir experiencia laboral relacionada con sus estudios.

Sin embargo, el impacto económico podría llegar a los estudiantes de manera indirecta si las universidades deciden trasladar parte o la totalidad del costo.

¿Qué es el programa OPT?

El Optional Practical Training permite que estudiantes extranjeros con visa F-1 trabajen temporalmente en actividades relacionadas con su área de estudios.

El programa puede utilizarse durante los estudios o después de concluirlos, bajo las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.

Para la mayoría de los estudiantes, la autorización posterior a la graduación puede extenderse hasta por un año. Quienes cursaron determinadas carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM, pueden acceder a una extensión adicional de hasta 24 meses.

Por ello, el OPT es utilizado por universidades, estudiantes y empresas como una vía para que los graduados internacionales obtengan experiencia profesional en Estados Unidos.

¿Cuánto cobraría el gobierno de Estados Unidos?

La propuesta contempla dos cobros principales:

70 mil dólares por la primera recomendación de un estudiante F-1 para participar en OPT.

por la primera recomendación de un estudiante F-1 para participar en OPT. 30 mil dólares por cada recomendación posterior para el mismo estudiante.

El documento del Federal Register especifica que el primer pago sería realizado por la institución educativa antes de que el funcionario designado pueda recomendar al estudiante para cualquier modalidad de OPT por primera vez.

Además, la cuota no estaría vinculada con una empresa específica. Es decir, se aplicaría cuando la institución recomiende al estudiante para participar en OPT, independientemente del empleador.

¿Por qué propone DHS cobrar esta cantidad?

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el cambio busca combatir el fraude y el abuso del programa, fortalecer la integridad del sistema migratorio y proteger a los trabajadores estadounidenses.

En declaraciones difundidas por el DHS, el departamento cuestionó el uso que, según su postura, se ha dado al OPT.

Optional Practical Training nunca tuvo como fin servir de puerta trasera para acceder al mercado laboral estadounidense.”, señaló un portavoz del DHS, al argumentar que el programa no fue creado para funcionar como una vía indirecta hacia el mercado laboral estadounidense.

La administración Trump también sostiene que el programa puede ser utilizado para incorporar trabajadores extranjeros a menor costo y plantea que las nuevas cuotas ayudarían a reducir ese tipo de prácticas.

¿Qué dicen universidades y organizaciones educativas?

La propuesta ha generado preocupación entre instituciones de educación superior y organizaciones que representan a universidades estadounidenses.

La razón es que las universidades tendrían que decidir si absorben un costo de 70 mil dólares por estudiante o si encuentran mecanismos para trasladar parte de ese gasto.

Organizaciones del sector han advertido que el cambio podría hacer que Estados Unidos resulte menos atractivo para estudiantes internacionales y afectar particularmente a las áreas que dependen de talento extranjero especializado.

La agencia AP reportó que las nuevas inscripciones de estudiantes internacionales ya habían caído 17% durante el otoño anterior, mientras que algunas universidades han reportado reducciones mayores.

El sector tecnológico también podría verse afectado debido a que una parte de los estudiantes internacionales utiliza el OPT para obtener experiencia laboral en Estados Unidos después de terminar sus estudios.

¿La propuesta ya entró en vigor?

No. Este es uno de los puntos más importantes para los estudiantes extranjeros y las universidades.

El DHS publicó una propuesta de regla, no una disposición definitiva. El documento establece un periodo para que el público presente comentarios antes de que la autoridad decida si modifica, retira o finaliza la medida.

El documento publicado en el Federal Register establece como fecha límite para comentarios sobre la propuesta el 9 de noviembre de 2026.

Por lo tanto, los estudiantes que actualmente cursan una carrera en Estados Unidos no deben interpretar el anuncio como un cobro que ya tengan que pagar.

¿Podría afectar a estudiantes mexicanos?

Sí, si la propuesta llega a convertirse en regla, podría afectar a estudiantes mexicanos que cursen estudios en Estados Unidos con una visa F-1 y posteriormente busquen participar en OPT.

El impacto dependería, entre otros factores, de las decisiones que adopten las universidades sobre el pago de la cuota y de si el gobierno estadounidense modifica la propuesta durante el proceso regulatorio.

Para un estudiante mexicano que esté considerando estudiar en Estados Unidos, el cambio sería relevante porque el acceso a experiencia laboral posterior a los estudios es uno de los elementos que pueden influir en la decisión de cursar una carrera en ese país.

Una propuesta que todavía puede cambiar

La iniciativa forma parte de una política más amplia del gobierno de Trump para endurecer las condiciones relacionadas con estudiantes extranjeros y otros titulares de visas.

La propuesta de los 70 mil dólares se suma a otras medidas de la administración relacionadas con el sistema migratorio y la permanencia de estudiantes internacionales en Estados Unidos. Algunas de esas disposiciones han enfrentado oposición de universidades y también cuestionamientos en tribunales.

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Por ahora, los 70 mil dólares no constituyen una tarifa que todos los estudiantes extranjeros deban pagar para obtener una visa de trabajo. Se trata de una cuota que DHS propone imponer a las instituciones educativas por la participación de estudiantes F-1 en el programa OPT.

El siguiente paso será el periodo de comentarios públicos y la decisión del Departamento de Seguridad Nacional sobre si mantiene, modifica o retira la propuesta.