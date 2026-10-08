¿Te pueden descontar del sueldo por llegar tarde? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

El artículo 107 de la LFT prohíbe imponer multas a las personas trabajadoras, cualquiera que sea su causa o concepto. Foto: Gemini.

Llegar tarde al trabajo no autoriza automáticamente a una empresa a descontar dinero del salario ni justifica por sí solo un despido.

Sin embargo, las faltas injustificadas sí pueden ser causa de rescisión de la relación laboral: la Ley Federal del Trabajo (LFT) permite esta medida cuando la persona acumula más de tres faltas en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. LFT

La Cámara de Diputados publica el texto de la LFT y el Diario Oficial de la Federación (DOF) contiene las reformas aplicables. Para interpretar las reglas de puntualidad, es importante distinguir entre un retraso, una ausencia durante toda la jornada y un descuento salarial. No son situaciones equivalentes y sus consecuencias dependen de las disposiciones legales y de las circunstancias del caso.

¿Te pueden descontar el sueldo por llegar tarde al trabajo?

La empresa no puede imponer una multa salarial por llegar tarde. El artículo 107 de la LFT prohíbe imponer multas a las personas trabajadoras, cualquiera que sea su causa o concepto. Por su parte, el artículo 110 establece los supuestos en los que se permiten descuentos al salario. Un retardo no debe convertirse, sin fundamento legal, en una penalización económica.

Esto no significa que llegar tarde carezca de consecuencias laborales. El empleador puede llevar un registro de asistencia y aplicar las medidas de organización y disciplina que sean compatibles con la ley y las condiciones de trabajo. Lo que no debe hacer es establecer una multa prohibida o tratar automáticamente cada retraso como una falta de toda la jornada.

La diferencia es relevante: la ley establece una causa específica relacionada con las faltas de asistencia.

También es importante diferenciar entre el descuento como castigo y el pago correspondiente al tiempo efectivamente laborado. Si existe una controversia sobre el cálculo del salario, deben revisarse el contrato, los registros de asistencia, la forma de remuneración y las disposiciones aplicables. LFT

¿Cuántas faltas injustificadas pueden causar un despido?

El artículo 47, fracción X, de la LFT contempla como causa de rescisión que la persona trabajadora acumule más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. En otras palabras, se trata de cuatro faltas o más dentro de ese periodo, no de cuatro retardos automáticamente contabilizados como ausencias.

La diferencia es relevante: la ley establece una causa específica relacionada con las faltas de asistencia. No señala que cualquier número de retrasos equivalga por sí mismo a ese supuesto.

Si una empresa impide el acceso al centro de trabajo por un retardo, o registra una ausencia derivada de esa decisión, las circunstancias deben analizarse antes de concluir que la falta fue injustificada.

¿Cómo se cuentan las faltas para justificar una rescisión?

Para aplicar esta causa, no basta con sumar incidencias sin revisar sus fechas y justificaciones. El periodo legal es de 30 días y la ley se refiere a faltas de asistencia, no a una regla general que convierta varios retardos en una ausencia.

Estos son los puntos que deben distinguirse:

Un retardo: llegar después de la hora acordada no equivale automáticamente a faltar toda la jornada.

Una falta justificada: debe analizarse la causa y la documentación disponible, así como los permisos concedidos.

Cuatro faltas injustificadas o más en 30 días: pueden actualizar la causa de rescisión prevista en el artículo 47, fracción X, de la LFT.

Una sanción económica: no debe utilizarse como multa salarial por impuntualidad, debido a la prohibición legal de imponer este tipo de penalizaciones.

La rescisión debe sujetarse al procedimiento y a las formalidades que establece la legislación laboral. Si la empresa comunica un despido, conviene conservar el aviso, los recibos de nómina, el contrato y los registros de asistencia para revisar si la medida tiene fundamento.

¿Qué horario de trabajo establece la Ley Federal del Trabajo?

La LFT regula la duración de las jornadas y exige que las condiciones laborales se documenten. El artículo 61 establece los máximos diarios de la jornada diurna, nocturna y mixta; la jornada semanal también está sujeta a las reformas publicadas en 2026. LFT

Los máximos diarios establecidos por el artículo 61 son:

Jornada diurna: ocho horas.

Jornada nocturna: siete horas.

Jornada mixta: siete horas y media.

No existe en la LFT una tolerancia general de 10 o 15 minutos que se aplique por igual a todas las empresas privadas. Los márgenes de tolerancia pueden depender de reglas específicas aplicables al centro de trabajo o del régimen laboral correspondiente. Por eso, no debe presentarse como una regla federal universal un esquema de tolerancia utilizado por una institución pública.

¿Qué debe hacer un trabajador si llega tarde o necesita faltar?

Lo recomendable es avisar al empleador lo antes posible, explicar el motivo y conservar las pruebas disponibles. Si se trata de una emergencia, conviene guardar documentos que permitan acreditar lo sucedido, como una constancia médica o un comprobante relacionado con el incidente.

No hay que confundir esta recomendación con una obligación general de la LFT: la ley no establece un plazo universal de cinco días hábiles para justificar cualquier falta laboral. Los requisitos y plazos pueden depender de las normas aplicables, los permisos, el contrato y las circunstancias de la ausencia.

Para reducir el riesgo de una controversia, el trabajador puede seguir estos pasos:

Informar al jefe directo o al área de Recursos Humanos sobre el retraso o la ausencia.

Solicitar autorización cuando sepa con anticipación que no podrá acudir.

Entregar la documentación justificativa disponible y conservar una copia.

Revisar el registro de asistencia si se le atribuye una falta que considera incorrecta.

Guardar recibos de nómina, mensajes, correos y cualquier comunicación relacionada con una sanción.

¿Qué obligaciones tiene la empresa para registrar retardos y faltas en 2026?

La reforma a la LFT publicada en el DOF el 1 de mayo de 2026 incorporó la obligación de registrar electrónicamente la jornada laboral, incluidos los horarios de inicio y finalización. Sin embargo, las disposiciones generales que determinarán el alcance y las excepciones de esa obligación entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

La reforma también establece una reducción gradual de la jornada máxima semanal: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. La reducción no debe implicar una disminución de los salarios o las prestaciones.

Si una persona considera que recibió una multa salarial indebida o fue despedida injustificadamente, puede solicitar orientación en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Es conveniente conservar los documentos relacionados con la relación laboral para que la autoridad pueda evaluar el caso.