Sheinbaum se reunirá con Ronald Johnson tras controversia por academia policial de Querétaro

Sheinbaum pide que embajador de EU y gobernador de Querétaro expliquen primera piedra de academia de policía

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el 5 de octubre que el proyecto de la academia debe presentarse ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), debido a que contempla cooperación con un gobierno extranjero.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá este jueves al mediodía con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en Palacio Nacional, dos días después de cuestionar que Querétaro haya colocado la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial con la participación del diplomático y con un proyecto que contempla capacitación de agencias estadounidenses.

La reunión está prevista para las 12:00 horas y, de acuerdo con lo informado por Sheinbaum, se realizará en el contexto de un encuentro con empresarios mexicanos que invierten en Estados Unidos y empresarios estadounidenses que invierten en México. La Presidenta explicó que Johnson acudirá acompañado de integrantes de la comunidad empresarial.

El encuentro ocurre mientras permanece abierta la discusión sobre los requisitos que debe cumplir Querétaro para concretar la cooperación internacional en materia de seguridad. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el 5 de octubre que el proyecto de la academia debe presentarse ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), debido a que contempla cooperación con un gobierno extranjero.

¿Por qué se relaciona la reunión con la academia de Querétaro?

El antecedente inmediato es la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, acto encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González y al que acudió Ronald Johnson.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó que el embajador estuvo presente en el evento y señaló que el proyecto contempla cooperación con Estados Unidos para compartir capacitación, tecnología e inteligencia.

También informó que la academia busca preparar a fuerzas de seguridad para detectar e interceptar drogas, armas, dinero de procedencia ilícita y otras formas de contrabando.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández, explicó durante el acto que el centro está concebido para recibir capacitación especializada de agencias estadounidenses y ponerla a disposición de instituciones mexicanas de seguridad pública.

Ese planteamiento llevó a la Presidenta a señalar que, cuando la cooperación extranjera está relacionada con seguridad, deben cumplirse procedimientos específicos antes de que pueda concretarse.

¿Qué cuestionó Sheinbaum?

El 5 de octubre, Sheinbaum cuestionó que se hubiera colocado la primera piedra de la academia con la presencia del embajador estadounidense sin que, según explicó, el proyecto hubiera pasado por los canales federales correspondientes.

La mandataria señaló que las entidades federativas pueden contar con academias policiales, pero cuando se pretende incorporar cooperación de instituciones extranjeras en materia de seguridad debe intervenir la Secretaría de Relaciones Exteriores y seguirse el procedimiento establecido por la legislación.

Cualquier agencia, cualquier institución de Estados Unidos que quiera capacitar en México por razones de seguridad [...] tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

Sheinbaum también aclaró que la colocación de la primera piedra no significa que la academia ya esté operando.

No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley”, dijo la Presidenta.

¿La academia ya tiene autorización para operar?

La respuesta oficial hasta ahora es que el proyecto debe cumplir un procedimiento adicional para la cooperación extranjera en materia de seguridad.

La SRE informó que el 25 de septiembre recibió un oficio del Gobierno de Querétaro en el que se notificó la visita de Johnson del 2 de octubre. En ese documento se precisaba que la visita no implicaba el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.

Sin embargo, durante la visita se colocó la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial y el propio gobierno estatal presentó el proyecto como uno que contempla cooperación con Estados Unidos.

Por ello, la Cancillería señaló que corresponde presentar el proyecto ante el GANSEG y ofreció acompañamiento al Gobierno de Querétaro para realizar las gestiones correspondientes.

¿Qué procedimiento debe seguir Querétaro?

De acuerdo con la SRE, cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero requiere el visto bueno previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.

La Cancillería también indicó que acompaña a los gobiernos estatales y municipales en este tipo de gestiones.

Sheinbaum explicó que el objetivo es que la cooperación internacional se realice mediante los canales institucionales establecidos y dentro del marco constitucional y legal mexicano.

En particular, señaló que si las agencias estadounidenses participarán en la capacitación, debe determinarse previamente si esa colaboración es procedente y bajo qué condiciones.

¿Qué dijo Ronald Johnson sobre la cooperación?

Durante el acto en Querétaro, Johnson destacó la colaboración entre instituciones de seguridad de ambos países.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el embajador señaló que México y Estados Unidos deben compartir capacitación, tecnología e inteligencia a través de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La Fiscalía también informó que existe cooperación con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos (INL), particularmente en materia de capacitación especializada y análisis criminal.

El punto que generó la intervención del Gobierno federal no fue la cooperación internacional en sí misma, sino el procedimiento mediante el cual debe establecerse cuando involucra asuntos de seguridad.

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¿De qué hablarán Sheinbaum y Johnson este jueves?

La información disponible no establece que la academia policial sea el único tema de la reunión.

Sheinbaum informó que Johnson acudirá a Palacio Nacional junto con empresarios estadounidenses y mexicanos que invierten en Estados Unidos, así como empresarios estadounidenses con inversiones en México.

La reunión está programada para las 12:00 horas de este jueves 8 de octubre.